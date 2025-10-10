Son Mühür/ Merve Turan- Menemen Belediyesi, eğitimi temel öncelik olarak belirleyen stratejisi doğrultusunda, ilçe genelindeki öğrencilere yönelik desteklerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, liselere geçiş (LGS) ve üniversite (YKS) sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine toplam 10 bin adet dijital eğitim paketi dağıtımı gerçekleştirildi. 2023 yılında başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 20 bin öğrencinin faydalandığı bu program, öğrencilerin sınav sürecinde ihtiyaç duyduğu zengin içerikli konu anlatımlarını ve soru bankalarını tamamen ücretsiz sunarak hem öğrencilerin akademik hazırlık yükünü hafifletti hem de velilerin ekonomik endişelerini azalttı. Dijital paketleri kullanan öğrenciler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da her ay düzenlenecek çekilişlerle tablet kazanma heyecanı yaşayacak.

Eğitim yatırımları stratejik olarak genişletiliyor

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın göreve gelmesiyle birlikte belediyenin "kırmızı çizgisi" olarak ilan edilen eğitim destekleri, bugüne kadar on binlerce Menemenli öğrenciye ulaştı. Başkan Pehlivan'ın açılışını yaptığı ilk tesisin bir anaokulu olmasıyla başlayan eğitim odaklı hizmetler, bu alandaki kararlılığın somut bir göstergesi oldu. Buna ek olarak, MEBGEM'in şube sayısı üçe çıkarıldı, öğretmen kadrosu ve kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Üniversite sınavlarına girecek tüm öğrencilerin sınav harçları belediye tarafından karşılanırken, ilkokul birinci sınıftan üniversite mezunlarına kadar sağlanan kırtasiye ve çeşitli destekler vatandaşlardan büyük takdir topladı. Okulların boya ve tadilat işleri, okul bahçelerinde geleneksel oyunların yaşatılmasına yönelik boyamalar ve Türkiye'nin en büyüklerinden olan tematik çocuk oyun köyü gibi hizmetler de öğrenci ve ailelerin yüzünü güldürdü. Ayrıca, tamamı ücretsiz olarak sunulan spor ve kültür kursları da ilçede büyük memnuniyet yaratmaya devam ediyor.

Başkan Pehlivan: "Hedefimiz bilim insanlarının yetiştiği bir menemen"

Menemen'deki eğitim odaklı yatırımları değerlendiren Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçenin geleceğine dair vizyonlarını net bir şekilde ortaya koydu. Pehlivan, "Göreve başladığımızda kendimize eğitim alanında iddialı bir hedef belirledik: Menemenli bilim insanlarının, sanatçıların, doktorların ve mühendislerin yetişmesi. Hedefimiz, yarınlarda üniversitelerde, teknoloji şirketlerinde, kültür merkezlerinde gururla 'Ben Menemenliyim' diyecek nesiller yetiştirmektir," ifadelerini kullandı. Bu amaca ulaşmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Pehlivan, yapımı hızla devam eden kütüphanelerin tamamlandığında, bu tesislerin yalnızca birer bina değil, adeta birer eğitim üssü haline geleceğini vurguladı. Son olarak Başkan, bu ay açılışı yapılacak olan dijital deneyim müzesi niteliğindeki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin de gençlerin tarih eğitimi için hayati bir merkez olacağını sözlerine ekledi.