Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024’te etkili olan sağanak yağış sırasında su birikintisine basmaları sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin açılan davada karar duruşması 10. Ağır Ceza Mahkeme salonunda bugün saat 11:30 başladı.

Aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, GDZ Elektrik Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, GDZ Elektrik Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan’ın da bulunduğu toplam 9’u tutuklu, 39 sanığın yargılandığı davada mahkemenin kararı bekleniyor.

AHMET ABİ: KARAR TÜM GENÇLİK ADINA DÖNÜM NOKTASI

Tutuklu sanıkların mütalaasından önce söz alan hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi,” Burada vereceğiniz karar sadece beni değil tüm gençliğin adına bir dönüm noktası olacak. Ben baba olarak bu hatayı yapan kurum ve kişilerin ceza almalarını talep ediyorum. Kamuoyunu rahatlatacak karar verileceğine inanıyorum” diye konuştu.

AV.SARIÇİÇEK:ÜST DÜZEY CEZA ALMALARINI TALEP EDİYORUZ

Avukat Ayşe Sarıçiçek, “1 yıldır duruşmalar gösterdi ki bu olay önlenebilirdi. Ölümlere zincirleme kusurların sebep olduğu görüldü. Sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Tutuklu sanıklar savcı mütalaasına karşı savunmalarını yapmaya devam ediyor.