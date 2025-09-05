Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 400 yıllık tarihi Taşhan’da gerçekleştirilen Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması ve Sergisi ile başladı. Yerli ve yabancı 120 eserin katıldığı yarışmada ödüller sahiplerini buldu.

Tarihi Taşhan’da sanat buluşması

Festivalin ilk günü, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın açılışını yaptığı sergi ile başladı. Yarışmaya katılan 120 eser arasından seçilen 57 eser sanatseverlerle buluştu. Açılışta, Kırgız katılımcılar Başkan Pehlivan’a “bilge ve saygın insan” anlamına gelen geleneksel kaftan (çapan) hediye etti.

“Eserler festivalimizin gücüne güç katıyor”

Başkan Pehlivan, “400 yıllık tarihi Taşhan’da sanatçı ve akademisyenlerle bir arada olmak çok kıymetli. Atatürk’ün ‘Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır’ sözünde olduğu gibi, ortaya koyduğunuz eserler uygarlık merdivenine yeni basamaklar ekliyor. Bu sergide yer alan 57 eser, festivalimizin gücüne güç katıyor” dedi. Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.

Yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Birincilik ödülünü “İnsanız Biriz” adlı eseriyle Birsen Ünlütürk kazandı. “Görüş” isimli eseriyle Gülay Bozdağ ikinci, “Köyüm” adlı eseriyle Sevgi Kılınç üçüncü oldu. Kamuran Ak, Nurgin Çetin ve Ozan Bebek mansiyon ödüllerini aldı. Yıldız Şima Özel Ödülü ise “Kilin Diyalektiği” adlı eseriyle Derya Deniz’e verildi.

Jüri üyeleri

Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması’nın jürisinde Prof. Hasan Başkırkan, Prof. Lale Dilbaş, Prof. Nureddin Gülaçtı, Prof. Vedat Kacar, Prof. Fatih Karagül, Prof. Efe Türkel, Doç. Nalân Dânâbaş, Doç. Dicle Öney Ertürk, Doç. Memduha Candan Güngör, Dr. Abbas Akbari ve mimar Ayşe Elçi yer aldı.