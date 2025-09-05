2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, sosyal medya paylaşımlarında Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki tarihi merkezlerini öne çıkarıyor. Gürcistan maçı öncesinde İzmir’in simgelerinden Efes Antik Kenti, görsel tasarımlarda kullanıldı.

İspanya maçı öncesi Kapadokya tanıtılacak

Gürcistan deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından milliler, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya’yı konuk edecek. Bu maç öncesi paylaşımlarda ise Göreme Milli Parkı ve Kapadokya görselleri kullanılacak.

TFF’den tarihi miras vurgusu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu adımı, hem millilere destek hem de Türkiye’nin tarihi zenginliklerinin tanıtımı açısından dikkat çekti. İzmir’den Efes Antik Kenti’nin öne çıkarılması, kentin uluslararası tanıtımına da katkı sağladı.