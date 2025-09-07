İzmir'in Bornova ilçesi, gece saatlerinde yaşanan trajik bir trafik kazasıyla sarsıldı. Park halindeki bir kamyona arkadan çarpan motosiklette bulunan iki gençten biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

Bornova'da gece yarısı kaza: Bir ölü, bir yaralı

Kaza, saat 02.50 sıralarında Bornova'ya bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Karabulut'un kullandığı motosiklet, yol kenarında duran bir kamyona bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken, sürücü Mustafa Karabulut ile arkasında yolcu olarak bulunan Emirhan Ç. yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra yaralılar, ambulanslarla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Maalesef, motosiklet sürücüsü Mustafa Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç sürücünün acı haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Diğer yaralı Emirhan Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kamyon ve motosiklette meydana gelen hasar, kazanın şiddetini gözler önüne sererken, polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Trafik ekipleri, olay yerini kontrol altına alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.