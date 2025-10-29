Son Mühür/ Beste Temel - Menemen Belediyesi, Cumhuriyetin 102’nci yılına özel hazırladığı Dijital Deneyim Merkezi’ni Mermerli Mahallesi'nde törenle açtı. 270 derecelik sinematik gösterim teknolojisinin kullanıldığı merkezde, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı film ilk kez izleyiciyle buluştu. Merkez, İzmir’de belediyeler arasında dijital tarih anlatımı açısından örnek bir proje olarak dikkat çekti.

Cumhuriyet'e armağan edilen yeni kültür yatırımı

Menemen Belediyesi, son aylarda hayata geçirdiği Türkelli Kapalı Pazar Yeri, Ulukent Semt Polikliniği, Aynısefa Kafe ve şehir parkı yatırımlarının ardından bu kez kente dijital bir tarih merkezi kazandırdı. Modern mimarisi ve çevre düzenlemesiyle dikkat çeken tesis, özellikle gençlerin Cumhuriyet tarihini yenilikçi bir teknoloji ile deneyimlemesine imkân sağlayacak.

Protokol ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Açılışa AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, eski belediye başkanları, muhtarlar, gaziler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, zeybek gösterisiyle başladı.

“Menemen’de vizyon belediyeciliği var”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, törende yaptığı konuşmada Menemen’deki yatırım temposuna dikkat çekti: “Menemen’de her ay yeni bir eser açıyoruz. Dijital deneyim merkezi İzmir’de sayılı örneklerden biri. Bazı yerlerde temel belediyecilikte dahi sorun yaşanırken burada teknoloji, tarih ve eğitim bir araya geliyor. Menemen’e verilen destek oldukça bu yatırımlar artacaktır.”

“Menemen’de çöp, çamur, çukur yok”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise ilçeyi habersiz ziyaret ettiğini belirterek şunları söyledi: “Menemen’de çevreyle ilgili sorun bulunmuyor. Vizyoner projeler hayata geçiyor. Bu merkez, kente değer katan anlamlı bir Cumhuriyet yatırımıdır.”

“Cumhuriyetimizin ruhunu gelecek nesillere aktarıyoruz”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, merkezin açılışının Cumhuriyetin yıl dönümüyle aynı döneme denk gelmesinin önemine vurgu yaptı: “Cumhuriyetimizin 102’nci yılına özel bu eseri Menemen’e kazandırmanın gururu içindeyiz. Bu topraklarda Malazgirt’ten Cumhuriyet’e uzanan büyük bir tarih var. Dijital merkezimizde Atatürk’ün ve kahramanlarımızın mücadelesi sinematik bir atmosferle hissedilecek. Bu tesis Cumhuriyetimize armağandır. Menemen için yaşayan ve yaşatan bir kent anlayışıyla çalışmayı sürdürüyoruz.”

Dijital tarih merkezi ziyaretçilere açıldı

Merkez, Cumhuriyet tarihini teknolojik görsel efektlerle anlatan özel izleme alanı, etkileşimli öğrenme bölümleri ve eğitim programlarıyla çocuklar, gençler ve aileler için yıl boyunca açık olacak.