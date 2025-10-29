Uşak-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazası, can kayıplarına ramak kala iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Şehirlerarası ulaşımın kilit noktalarından biri olan güzergâh üzerindeki Hacıkadem kavşağında gerçekleşen çarpışmada, motosiklette bulunan iki genç hastaneye sevk edilirken, yolculardan birinin hayatî tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı ve çarpışmanın detayları

Aktarılan bilgilere göre, kaza dün akşam saatlerinde, trafiğin yoğunlaştığı anlarda vuku buldu. 21 yaşındaki M.C.M. idaresindeki 20 AOF 259 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve 27 yaşındaki M.G.'nin kullandığı 10 AGG 435 plakalı otomobil ile çarpıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çarpışmanın şiddetiyle motosiklet kontrolsüz bir şekilde savruldu ve yola düştü. İki tekerlekli aracın savrulma anı, kazanın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Çevredeki vatandaşlar, gürültüyle irkilerek hemen yaralıların yardımına koştu ve durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kavşakta yaşanan bu talihsiz olay, bölgede kısa süreliğine trafik akışında aksamalara yol açtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bir genç hayati tehlikede

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahaline kısa sürede 112 Sağlık ekipleri ve polis güçleri ulaştı. Sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, motosiklet sürücüsü M.C.M. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Z.E. ambulanslarla derhal Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maalesef, edinilen son bilgilere göre yaralılardan Z.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayatî tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Tüm müdahalelere rağmen genç yolcunun durumunun stabil olmadığı ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Sürücü M.C.M.'nin ise tedavisine devam edildiği ve genel sağlık durumunun daha iyi olduğu bildirildi.

Hukuki süreç başlatıldı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü M.G., polis ekiplerince kaza yerindeki ilk incelemelerin ardından ifadesi alınmak üzere vakit kaybetmeksizin karakola götürüldü. Polis, olayın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaza mahallinde ekiplerin yaptığı detaylı incelemeler tamamlanırken, olayla ilgili delil toplama süreci titizlikle sürdürülüyor. Kazanın yaşanma anını aydınlatmak için hem araç sürücülerinin ifadeleri hem de varsa kamera kayıtları detaylı olarak incelenmektedir. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hukuki sürecin netleşmesi bekleniyor.