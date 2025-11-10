Son Mühür/ Osman Günden - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Menemen’de saygı ve minnetle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kaymakam Vedat Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Menemen’de hayat durdu. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen bayraklar daha sonra yarıya indirildi.

“Geleceğe taşımaya söz veriyoruz”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 10 Kasım için hazırlanan video mesajında Atatürk’e duyulan saygıyı ve minneti dile getirdi. Başkan Pehlivan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Büyüdükçe seni daha iyi anlıyoruz Atam. Çocukluk yıllarımızdan bugüne, her 23 Nisan’da, 19 Mayıs’ta, 30 Ağustos’ta, 29 Ekim’de ve 10 Kasım’da senin izinde yürüdük. Zaman geçti, biz büyüdük ama senin ışığın hiç sönmedi. Bugün o ışığı evlatlarımızın gözlerinde görüyoruz. Cumhuriyeti gençlere emanet etmendeki iradeyi, bu milletin gücünü gençlerde görmeni şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Rahat uyu Atam; senin açtığın yoldan yürüyen, fikrine ve emanetine sahip çıkan bir nesil var. Her 10 Kasım’da sadece anmıyor, seni yeniden anlamaya ve geleceğe taşımaya söz veriyoruz. Fikirlerin, eserlerin yaşıyor. Yaşayacak. Yaşatacağız.”