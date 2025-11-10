Son Mühür - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında özel bir kısa film hazırladı. Filmde, Başkan Demir’in 1990 yılındaki ilkokul sınıfı yeniden canlandırıldı. Başkan Demir’i, oğlu Umut Demir canlandırdı.

Çalışma, Başkan’ın o dönemdeki sırasını, arkadaşlarını ve o günkü duygularını anlatan güçlü bir kurguyla izleyiciyle buluştu. Filmin çekimlerinde Başkan Demir’in kızı da rol aldı. Çekimlerde ayrıca diğer minik öğrenciler ve aileleri de projeye katkı sundu.

Başkan Övünç Demir, filmle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“1990’daki sınıfımı, sıramı, arkadaşlarımı asla unutmadım. Nuran Öğretmen’in gözlerinden süzülen yaşın sebebini artık daha iyi anlıyorum. Biz, o gün olduğu gibi bugün de ‘Bir çift mavi gözün’ aydınlattığı yoldan gidiyoruz. Seni çok özledik Atam… Her 10 Kasım’da değil; her gün.”

Başkan Demir ayrıca teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Beni canlandıran oğluma, bu filmde rol alan kızıma, tüm minik kardeşlerimize ve emek veren ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu duyguyu yeniden yaşamama vesile olan herkese teşekkür ederim.”

Hazırlanan bu özel kısa film, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Torbalı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayımlandı