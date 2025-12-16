Olay, 2 Kasım’da saat 20.00 sıralarında Menemen ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 7218 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Hamit Göksel Yılmaz, geçen yıl boşandığı Hatice Ekiz ve oğlu K.Y.’nin üzerine ters yönden otomobil sürdü. Çarpmanın ardından yere düşen anne ve çocuğun yanına gelen Yılmaz’ın, “Çocuklara dua et, seni öldürmedim” dediği, ardından olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Anne ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan K.Y. aynı gün taburcu edildi. Ayak bileği ve kaburgalarında kırıklar bulunan Hatice Ekiz’in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şiddet geçmişi dosyada yer aldı

İddianamede, sanığın evlilik sürecinde Hatice Ekiz’e yönelik şiddet iddiaları nedeniyle daha önce birçok suçtan kaydının bulunduğu, Ekiz’in sanık hakkında 8 kez şikâyetçi olduğu bilgisine yer verildi.

“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlaması

Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında, “çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı. Hatice Ekiz ve oğlu için ayrı ayrı 21’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Hatice Ekiz’in basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı, kemik kırıklarının hayati fonksiyonlara etkisinin ağır olduğu vurgulandı. K.Y. hakkında düzenlenen raporda ise olay sonrası akut stres bozukluğu saptandığı, psikolojik etkilenimin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek düzeyde olduğu belirtildi. Olayda kullanılan otomobilin öldürmeye elverişli araç olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Çocuğun ifadesi iddianamede

İddianamede yer alan ifadeye göre K.Y., otomobilin annesine çarptığını, annesinin yere düştüğünü ve aracın tekerinin bacağının üzerinden geçtiğini anlattı. Sanığın olay yerinden ayrılırken annesine “Git kime söylüyorsan söyle” diye bağırdığını söyledi. Çocuğun, babasının ceza almamasını istediği için şikâyetçi olmadığı kaydedildi.

Sanık suçlamaları reddetti

Sanık Yılmaz ise ifadesinde, kimseye çarpmadığını, eski eşinin aracın önüne atladığını ve kendisine iftira atıldığını savundu. Hatice Ekiz, olayın planlı olduğunu düşündüğünü belirterek yaşadığı fiziksel ve psikolojik yıkımı anlattı. Can güvenliği endişesi taşıdığını ifade eden Ekiz, kendisine ve oğluna bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istedi.

Dernekten destek

Hatice Ekiz’e destek veren Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği yetkilileri, avukatların dosyaya dahil olduğunu ve davanın sonuna kadar takip edileceğini açıkladı.