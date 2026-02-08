İzmir’de şehri tepeden izlemek isteyenler için Balçova Teleferik öne çıkıyor. Türkiye’nin en eski teleferik hatlarından biri olarak 1974 yılında kurulan sistem, 2015 yılında Avrupa standartlarına uygun şekilde modernize edilerek yeniden hizmete alındı. Rengarenk 20 kabinle hizmet veren teleferik, her yolculukta maksimum 8 kişiyi ağırlıyor.

Altı dakikalık yolculukta İzmir manzarası

Toplam uzunluğu 810 metre olan teleferik hattı, ziyaretçilere 316 metre yükseklikte seyir imkanı sunuyor. Yaklaşık altı dakika süren yolculuk boyunca İzmir Körfezi’nin kıvrımları, şehir silueti ve Ege’nin mavi tonları gözler önüne seriliyor. Yolculuk sırasında ziyaretçi, hem manzarayı izliyor hem de şehrin kalabalığından uzaklaşma fırsatı buluyor..

Üst istasyonda manzaralı mola imkanı

Teleferik hattının üst istasyonunda kır kahvesi ve restoranlar bulunuyor. Ziyaretçi, manzara eşliğinde dinlenebiliyor ve kısa bir mola verebiliyor. Seyir terasları ve dürbünlerle donatılan alanlar, özellikle fotoğraf çekmek isteyenler için dikkat çekiyor.

Ulaşım seçenekleri ve ziyaret bilgileri

Balçova Teleferik’e ESHOT otobüsleriyle ulaşım sağlanabiliyor. 480 numaralı İnciraltı–Üçkuyular hattı ile 969 numaralı Balçova–F.Altay hattı teleferik istasyonuna ulaşım sunuyor. Özel aracıyla gelen ziyaretçiler için otopark alanı da bulunuyor. Teleferik bileti gidiş - dönüş geçerli olurken, 5 yaş altı çocuklar ücretsiz yolculuk yapabiliyor..

Balçova Teleferik, şehri farklı bir açıdan görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Ziyaretçi, Ege’nin rüzgarını hissederken İzmir manzarasını izleyerek huzurlu bir deneyim yaşıyor ve şehri tepeden keşfetme fırsatı buluyor.