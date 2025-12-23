Son Mühür/ Emine Kulak- Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve silah arkadaşları, katledilişlerinin 95’inci yıl dönümünde Menemen’de anıldı.

Anma programı Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda yapılan resmi törenle başladı. Törene CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Özen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları ve CHP ilçe başkanları Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, vatandaş katıldı.

Kubilay Anıtı’nda resmi tören

Resmi program saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından anıta çelenk sunumuyla devam etti. Tören mangası tarafından şehitlerin anısına saygı atışları yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına gerçekleşen konuşmanın ardından anıt özel defteri imzalandı. Şehit Kubilay için düzenlenen anma töreni, şehitlikte kabirlere karanfil bırakılması ve dua okunması ile devam etti.

Güç: Cumhuriyet sahipsiz değildir

Cumhuriyetin her koşulda savunulması gereken bir değer olduğunu belirten CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “ Bugün burada Cumhuriyet tarihinin en ağır sınavlarından biriyle karşı karşıyayız. 23 Aralık yalnızca bir takvim yaprağı değildir. Şehit Kubilay ve silah arkadaşları yalnızca bir asker değildir. Bir onurdur bir cumhuriyettir. O tarihte hedef alınan laiklik, çağdaşlık, hukuktur. Cumhuriyet her koşulda savunulması gereken bir iradedir. Cesaret savunulursa yaşar. Atatürk bu ülkeni geleceğiniz akla, bilime emanet etmiştir. Kubilay bir anma değil bir uyarı, derstir. Bağımsızlık yalnızca sınırlarımıza değil emeğimizi düşüncemizi özgür kılmaktır. Bugün Kubilay’ı anarken bir defa daha söylüyoruz. Özgürlüğü, iradeyi savunmaktan bir adım geri atmayacağız. Cumhuriyet sahipsiz değildir, Cumhuriyet biziz” diye konuştu.

Aydın: Biz gençleri hedef alıyorlar

Menemen’de şehit Asteğmen Kubilay’ı anma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk’ün mirasını savunmanın önemini vurgulayan CHP Genel Başkanı Cem Aydın, “Tam 95 yıl önce şehit olan askerlerimiz bugün tarihte yerlerini aldılar. Cumhuriyetimiz onurlu mücadelelere tanıklık etti. Bugün olduğu gibi direnenler biz gençler oldu. Devrim Şehidi Kubilay ve silah arkadaşları çağdaşlığın ve cumhuriyet değerlerinin nöbetçisiydi. Cumhuriyete sahip çıkan gençler olarak karanlıkların tam karşısındayız. Biz gençleri hedef alıyorlar. Milletimizin idaresini yok saymak gençliğin sesini kısmak istiyorlar. Belediye başkanlarımızı aylarca tutsak ediyorlar. Cesareti, hukuku, mücadeleyi tutsak edemezler. Er ya da geç bu zulümü biz bitireceğiz. Geri adım atmayacağız. Çünkü biz cumhuriyetimizi savaş alanında cesur askerlerimizle kurduk. Atamızdan bize kalan Cumhuriyeti ileriye taşımak için mücadele edeceğiz. Cumhuriyetimizi savunmaktan asla geri durmayacağız” dedi