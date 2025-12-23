İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin kuzey aksındaki içme suyu altyapısını modernize etmek ve su kayıplarının önüne geçmek amacıyla kritik bir çalışmaya imza atıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, bölgedeki su ihtiyacını karşılayan mevcut sistemlerin yenilenmesi süreci kapsamında, eski isale hattı tamamen devreden çıkarılarak modern standartlara uygun yeni hat devreye alınacak. Teknik ekiplerin gerçekleştireceği bu stratejik bağlantı çalışması nedeniyle, Foça ve Aliağa ilçelerindeki birçok noktada planlı bir su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

16 kilometrelik yeni hatla kesintisiz su hedefi

Altyapı yatırımları kapsamında hayata geçirilen proje ile Yeni Foça, Kozbeyli ve Gerenköy bölgelerinin su ihtiyacını karşılayan eski isale hattı emekliye ayrılıyor. İZSU tarafından titizlikle tamamlanan 16 kilometre uzunluğundaki yeni ana isale hattının sisteme entegrasyonu, bölgedeki su basıncı sorunlarını ortadan kaldırmayı ve olası arızaları minimuma indirmeyi hedefliyor. Modernizasyon çalışmalarının son aşaması olan bu bağlantı operasyonu süresince, mevcut hatların iptali ve yeni hattın test süreçleri eş zamanlı olarak yürütülecek.

İki ilçede çok sayıda mahalle etkileniyor

Çalışmaların kapsamı gereği, Foça ilçesinin geniş bir bölümünde ve Aliağa'nın belirli noktalarında 24 saat sürecek zorunlu bir kesinti takvimi oluşturuldu. Foça'da; Fatih, Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Kozbeyli, Koca Mehmetler, Yeniköy, Ilpınar ve Hacıveli mahallelerinin yanı sıra Gerenköy Kemal Atatürk Mahallesi bu süreçten doğrudan etkilenecek. Aliağa ilçesinde ise Çakmaklı Mahallesi sakinlerinin belirtilen süre boyunca şebeke suyu kullanamayacağı açıklandı. İZSU yetkilileri, kesintinin tam 24 saat süreceğini öngördüklerini belirterek vatandaşların gerekli önlemleri alması noktasında uyarıda bulundu.

Altyapıda modernizasyon ve sürdürülebilirlik

İzmir genelinde içme suyu kalitesini artırmak için yürütülen bu operasyon, kentin su güvenliğini sağlama noktasında büyük önem taşıyor. Eski hatların ekonomik ömrünü tamamlamış olması ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine devreye alınan 16 kilometrelik yeni hat, suyun son kullanıcıya kayıpsız ulaştırılmasını sağlayacak. 24 saatlik süre sonunda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şebekeye su verilmeye başlanacağı, hattın basınçla dolması nedeniyle bazı bölgelere suyun ulaşmasında kademeli bir süreç yaşanabileceği belirtildi.