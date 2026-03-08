Son Mühür/Merve Turan- Menemen’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, birlik ve dayanışma mesajlarıyla iftar programında kutlandı. Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gerçek Tekin, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı ile Menemen’in dört bir yanından kadınlar katılım gösterdi.

Program, tasavvuf müziği ve semah gösterisi ile başladı. Katılımcılar, son dönemde büyük ilgi gören “Kâbe’de Hacılar” ilahisine ellerindeki karanfillerle eşlik etti.

“Kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, gecenin açılış konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın temel taşları olduğunu vurguladı. Pehlivan, “Kadın, sevgidir, sabırdır ve emektir. Ailenin en güçlü direği, toplumun geleceğini şekillendiren kadındır. Biz her zaman söylüyoruz: Bir şehrin gücü, kadınlarının gücü kadardır. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, toplum güçlü olur, Menemen güçlü olur” ifadelerini kullandı.

Başkan Pehlivan, Atatürk’ün kadına verdiği değere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadın politikalarına da atıfta bulunarak, Menemen’de kadınların güvenli ve aktif bir yaşam sürdürebilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kadınlar geleceğin kahramanları

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gerçek Tekin, Ramazan ayının paylaşma ve gönülleri birleştirme ayı olduğuna dikkat çekerek, kadınların toplumun temel yapı taşları olduğunu söyledi. Tekin, “Kadın yalnızca evlat yetiştiren bir anne değil, geleceği yetiştiren bir kahramandır. Kadınların güçlü olması, toplumsal gelişim için hayati önemdedir” dedi.

“Kadın demek cesaret demektir”

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, kadınların emeği ve fedakarlığını öne çıkararak, siyasetten sanayiye kadar her alanda kadınların varlığının arttığını vurguladı. Dalkıran, “Kadın demek cesaret, emek ve fedakarlık demektir. Kadın varsa başarı, huzur ve mutluluk vardır. Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği destekle, kadınlarımızın toplumdaki rolü her geçen gün güçleniyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, siyasetin ve devletin merkezinde insan, aile ve kadının olduğunu belirtti. Çankırı, “Kadını dışlayan bir toplum, gücünün yarısını kaybetmiş demektir. AK Kadınlar; sokakta, mutfakta, devletin en kritik karar mekanizmalarında her yerde var. Türkiye’nin en büyük kadın hareketinin arkasında da işte bu güçlü kadın ordusu vardır” mesajını verdi.

Menemen’deki belediyecilik başarısına da değinen Çankırı, “Menemen, AK Parti belediyeciliği ile birlikte sadece altyapısını değil, özgüvenini de geri kazandı. Kadınlarımızın huzurla vakit geçirdiği tesisler, gençlerimizin geleceğe hazırlandığı merkezler… Menemen artık bir hizmet şantiyesine dönüştü. Burada gördüğümüz başarı, İzmir’in nasıl yönetileceğine dair en net örnektir” diye konuştu.

İftar sonrası ziyaretler ve gençlerle buluşma

İftarın ardından Başkan Pehlivan ve Çankırı, Belen Köyü Muhtarı Birol Oğuz’a taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Eski Belen Kahve ve Asarlık’ta ziyaretlerde bulundular. Program, Gaybi Mahallesi’ndeki Aktan ailesi ziyareti ve Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda gençlerle gerçekleştirilen langırt ve sohbet etkinliği ile sona erdi.