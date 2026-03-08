İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınları taksi şoförü olmaya davet etti. Özkan, kadınların çalışma hayatındaki rolüne dikkat çekerken, taksicilik sektöründe de kadın varlığının artmasının sektöre değer katacağını vurguladı.

“Kadın sürücü gördüklerinde...”

İzmir’de 5 yıldır taksicilik yapan Tuğba Bozkurt, kadın şoförlerin yolculara güven verdiğini belirtti. Bozkurt, “Kadın yolcularımız kendilerini çok rahat ve güvende hissediyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, kadın sürücü gördüklerinde büyük bir rahatlama yaşıyor. Bu işi yapmaktan mutluyum” dedi.

Bozkurt, mesleğin teknik ve fiziki açıdan zorluklar içerdiğine dikkat çekerek, bir yangın sırasında yolcularını güvenle tahliye ettiğini anlattı. “Olayın ardından yarım saat kendime gelemedim ama önemli olan yolcularımı güvenle çıkarmaktı. Bu görev, taksiciliğin sadece bir iş olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Taksicilikte kadın gücü

Bozkurt, kadın şoförlerin gerektiğinde ambulans şoförü veya itfaiyeci gibi kritik durumlarda da devreye girdiğini söyledi. Yapay kalbi olan bir yolcuyu hastaneye yetiştirdiği anı paylaşan Bozkurt, taksiciliğin sadece direksiyon başında oturmak olmadığını vurguladı.

“Yolcunun beden dilini iyi okumak, yakın savunma bilgisine sahip olmak ve her türlü acil duruma hazırlıklı olmak gerekiyor. Avrupa’daki kadınların başardığı her şeyi Türkiye’deki kadınlar da yapabilir. Kadın şoför olmak cesaret ve kararlılık gerektiriyor” dedi.

Kadın şoför sayısı artıyor

Özkan, İzmir’de şu an 6-7 kadın taksi şoförü bulunduğunu belirterek, sayının artmasını hedeflediklerini açıkladı. Kadınların şoför tanıtım kartı alım süreçlerinde özel destek sağlayacaklarını kaydeden Özkan, “Kadın sürücülerin direksiyon başında olması sektöre disiplin, saygı ve şefkat katıyor. İzmir sokaklarında daha fazla kadın taksici görmek istiyoruz” dedi.