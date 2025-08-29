Son Mühür - Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zaferi ve bu uğurda verilen mücadeleyi vurgulayan Başkan Pehlivan, “Yurdumuzun düşman işgalinde olduğu bir dönemde, Atatürk’ün askeri dehası ile milletimizin azim ve kararlılığının en parlak örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum” dedi.

“Menemen’de kutlamaktan onur duyuyoruz”

26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos’ta zaferle taçlandığını hatırlatan Başkan Pehlivan, Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nin milli tarihin en kutlu günlerinden biri olduğunu belirtti. “Tarih boyunca zincire vurulamayan Türk milleti, 103 yıl önce de düşmana unutamayacağı bir ders vermiştir” diyen Pehlivan, şöyle konuştu:

“Bugün de milli hafızamızı taze tutmak ve benliğimizi korumak adına, Zafer Bayramımızı Menemen’imizde kutluyor olmaktan onur duyuyoruz. Yedi düvelin yurdumuza göz diktiği, bizi en zayıf gördüğü anda, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının destansı mücadelesini gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmayı görev biliyoruz.”

“Ruhları şad, mekanları cennet olsun”

Başkan Pehlivan, mesajını şu sözlerle tamamladı:“Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve vatan için canını, malını feda eden ecdadımızı rahmet, hürmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”