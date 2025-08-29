Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) Onur Konuğu Ülkesi olan Bosna-Hersek'in heyetini makamında ağırladı. Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic liderliğindeki heyetle yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki köklü bağların daha da pekiştirilmesi yönünde ortak bir irade ortaya konuldu. Başkan Tugay, "Bosna'da yaşayanların İzmir'i tanımasını, İzmir'dekilerin de Bosna'yı tanımasını istiyoruz," diyerek kültürel ve sosyal etkileşimin önemine vurgu yaptı. Kültürpark İzmir Sanat'taki buluşmaya, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Başkanı Sevlid Hurtic, Tuzla Belediye Başkanı Zijad Lugavic ve Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç gibi önemli isimler de katıldı.

İki ülke arasında derinleşen dostluk

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Genel Sekreter Zeki Yıldırım ve İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu'nun da hazır bulunduğu bu anlamlı buluşmada, Başkan Tugay, Bosna-Hersek heyetini fuarda ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi yönündeki temennilerini paylaşan Tugay, 94. İEF'in açılış gününde böyle özel bir misafirliği gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Büyükelçi Colakovic de, Başkan Tugay'ın yakasında taşıdığı Türkiye ve Bosna-Hersek bayraklarını görmekten dolayı onur duyduğunu ifade etti. İzmir'in kendisi için çok özel bir yer edindiğini vurgulayan Colakovic, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kemal Baysak'ın iki şehir arasındaki ilişkileri güçlendirmek için yaptığı çalışmalara teşekkürlerini iletti.

İzmir, yeni bir turizm destinasyonu oluyor

Ziyaret sırasında, turizm alanındaki iş birliği potansiyeli de gündeme geldi. Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Başkanı Hurtic, her yıl çok sayıda Bosnalı turistin Türkiye'ye geldiğini, ancak eskiden daha çok Antalya ve Alanya gibi bölgeleri tercih ettiklerini belirtti. Ancak son zamanlarda İzmir'in de bu turistler tarafından keşfedilmeye başlandığını ve doğrudan uçuş bağlantılarının da bu süreci hızlandırdığını kaydetti. Hurtic, İzmir'deki bazı anıtlarda Srebrenitsa şehitlerinin isimlerinin yer almasının kendilerini duygulandırdığını ve gururlandırdığını sözlerine ekledi. Tuzla Belediye Başkanı Zijad Lugavic ise Türkiye'deki birçok belediye ile zaten iş birlikleri olduğunu ifade etti.

Anlamlı hediyelerle pekiştirilen dostluk

Ziyaretin sonunda, karşılıklı hediyeleşme geleneği yaşandı. Başkan Tugay, İzmir'in sembolü Saat Kulesi'nin resmedildiği bir tablo ile yerel ürünlerden oluşan bir hediye paketini Büyükelçi Colakovic'e sundu. Misafir heyet ise Başkan Tugay'a çok özel armağanlar takdim etti. Bu hediyeler arasında, soykırımın sembolü olan Srebrenitsa broşu, Bosna'nın en ünlü yazarlarından Meşa Selimoviç'in "Derviş ve Ölüm" kitabı, sırtında 35 ve Cemil Tugay yazan Bosna-Hersek Milli Futbol Takımı forması ve tarihte Boşnakça-Türkçe olarak kaleme alınmış ilk sözlük bulunuyordu. Srebrenitsa broşunu yakasına büyük bir memnuniyetle takan Başkan Tugay, futbol formasını da futbol oynarken giyeceğini belirterek, bu nazik jestlere karşılık verdi.