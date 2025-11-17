Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İzmir Menemen ilçesi Koyundere Mahallesi’nde yapılması planlanan 3 bin 100 konutluk “Egeşehir Menemen Konutları” projesi için 13 Kasım 2025 tarihinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verdi.

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyası incelendikten sonra, 13.11.2025 tarih ve E-2025163 sayılı yazı ile Kapsam Ek-2 listesinde yer alan proje için ÇED Olumlu belgesi düzenlendi. Karar, 29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 17. maddesine dayandırıldı.

Proje, tapuda 4577 ada 1 parsel, 4567 ada 1 parsel, 4575 ada 1 parsel, 4582 ada 1 parsel, 4585 ada 1 parsel, 4565 ada 1 parsel, 4564 ada 1 parsel ve 4563 ada 1 parsel numaralı toplam 8 parselde hayata geçirilecek. Yaklaşık 90 bin metrekare yapılaşma alanında 370 bin metrekare inşaat yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş. tarafından yürütülen proje, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde verdiği “25 bin sosyal konut” sözünün ilk büyük etabı niteliğinde. Eski Koyundere Hafriyat Sahası’nın dönüştürüleceği alanda, depreme dayanıklı, yeşil alan oranı yüksek, ulaşım bağlantıları güçlü bir yaşam merkezi oluşturulması hedefleniyor.

60 bin başvuruyla rekor kırılmıştı

Proje, 4 Mart 2025’te Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtılmıştı. Aynı gün egesehir adresinden başlayan başvurular, ilk 6 günde 40 bini, toplamda ise 60 bini aşarak rekor kırmıştı.

Projede 5 etap planlandı:

- 1. Etap: 400 konut (çoğunlukla 1+1)

- 2. Etap: 1.100 konut

- 3. Etap: 700 konut

- 4. Etap: 900 konut

- 5. Etap: Halka açık rekreasyon alanı (kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fitness merkezi, kreş, market, restoran ve otoparklar)

Hak sahipliği, gelir düzeyi, aile büyüklüğü ve İzmir’de ikamet süresi gibi kriterlerle puanlama usulüyle belirlendi. Sonuçlar 8 Mayıs 2025’te açıklandı. Hak sahipleri Kemeraltı Akın Pasajı’nda evrak teslimi yaptı, Haziran 2025’te sözleşmeler imzalanmaya başlandı. İlk etapta 210 konut kısa sürede satıldı.

Konut bedelleri asgari ücrete endeksli:

- 1+1 daireler aylık 15 bin TL’den,

- 2+1 daireler 22 bin TL’den,

- 3+1 daireler 28 bin TL’den başlayan taksitlerle 120 ay vadeli.

İzmir’deki kira ortalamasının (18-25 bin TL) altında kalan bu rakamlar, “kira öder gibi ev sahibi olma” imkânı sunuyor. Konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak, böylece spekülasyonun önüne geçilecek.

Proje alanı; Çanakkale-İzmir Otoyolu, çevre yolu bağlantıları ve yapımı devam eden İzmir-Ankara Hızlı Tren istasyonuna komşu konumda. İki organize sanayi bölgesi, iki üniversite ve Menemen ilçe merkezi yürüme mesafesinde. Yeni yerleşimle birlikte bölgeye yaklaşık 9 bin 300 kişinin taşınması, inşaat sürecinde ise 254 kişilik istihdam sağlanması öngörülüyor.

İlk maliyet hesabı 7,5 milyar TL iken, güncellenen rakam 8 milyar 144 milyon 622 bin TL’ye yükseldi. Arazi değeri ise bilirkişi raporuyla 2,6 milyar TL olarak tespit edilerek Egeşehir A.Ş.’ye sermaye artırımı şeklinde devredildi.

ÇED sürecinde arkeoloji ve deprem önlemleri

ÇED süreci 10 Ekim 2025’te başlatılmış, Menemen Belediyesi, İZSU, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görüşleri alındıktan sonra 13 Kasım’da tamamlanarak olumlu sonuçlandı.

Proje sahasının çevresinde 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları bulunduğu için inşaat çalışmaları müze denetiminde sondaj kazılarıyla yürütülecek; kültür varlığı tespit edilmesi halinde çalışmalar durdurulacak. Zemin etüdü Temmuz 2025’te tamamlandı; 1. derece deprem bölgesi olduğu için tüm binalar Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 2018) esaslarına göre tasarlandı.

Atık su altyapısı İZSU onayıyla çözüldü, emisyon değerleri kontrol altında tutulacak, alanın yüzde 30’u yeşil alan olarak ayrıldı. Rekreasyon vadisi halka açık olacak, su tüketimi yüzde 20 oranında verimli sistemlerle düşürülecek.

Temel bu kış, teslim 2027’de

Dört konut etabının temelleri 2025 sonbahar-kış aylarında atılacak. Toplam inşaat süresi 24 ay olarak planlandı; konutların teslimi 2027 Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilecek.

İzmir’in 2054 Çevre Düzeni Planı’nda “yeşil büyüme” eksenine uygun görülen proje, maliyet artışı ve arkeolojik hassasiyetler nedeniyle muhalefet partilerince de yakından takip ediliyor. Başkan Tugay ise projeyi “sosyal adaletin somut örneği” olarak tanımlıyor.