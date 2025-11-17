Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda Göztepe, evinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadyumu’nda çıktığı 5 iç saha maçında mağlubiyet yaşamadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği karşısında galip gelen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarını ise berabere tamamladı. Toplamda 15 puan üzerinden 11 puan toplayan Göztepe, bu alanda ligin en başarılı takımlarından biri konumunda bulunuyor. Özellikle rakiplerinden daha az iç saha maçı oynayan ekiplerden biri olarak dikkat çekiyor.

Savunmada sağlam durdu

Evindeki maçlarda sadece 1 gol yiyen Göztepe, savunmadaki disiplinli oyunuyla öne çıkıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, yalnızca 1-1 sona eren Konyaspor mücadelesinde gol yedi. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un ekibi, taraftarı önünde oynadığı 5 maçta sadece bir kez rakip fileleri havalandırmasına izin verdi.

Hedef Kocaelispor karşılaşması

Göztepe, Süper Lig’in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Kocaelispor’u Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak. İzmir ekibi, bu mücadeleden galip ayrılarak hem iç sahadaki yenilmezliğini sürdürmeyi hem de Avrupa kupalarına katılma hedefini devam ettirmeyi amaçlıyor.