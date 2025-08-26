TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında başlayan Menemen Futbol Kulübü, rakibini 4-1 mağlup ederek taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Takımın başına kısa süre önce geçen teknik direktör Bilal Kısa, elde edilen bu galibiyetin önemli olduğunu ancak henüz yolun başında olduklarını vurguladı.

Belirsizlikten zafere

Sezon hazırlıklarına uzun süre belirsizlik içinde giren Menemen FK, transfer yapamadan maratona başlamıştı.

Başkan Bilgin Tokul’un kulübü devretmekten vazgeçmesiyle birlikte teknik heyet şekillendi ve yeni hamleler devreye girdi. Bu sürecin ardından takımın sahadan farklı skorla galip ayrılması camiada moral oldu.

“Eksiklerimizi biliyoruz”

Genç teknik adam Bilal Kısa, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sezona başlangıçlar önemlidir.

Takım ve benim adıma 4-1’lik bir skorla sahadan 3 puanla ayrılmak çok güzel. Ancak eksikliklerimizin olduğunu biliyoruz ve ileride daha güçlü rakiplerle karşılaşacağız.”

Oyuncularla hızlı uyum

Kısa, göreve gelir gelmez oyuncularına beklentilerini aktardıklarını belirtti: “Oyuncularımıza kısa sürede onlardan neler istediğimizi anlattık. Onlar da istediklerimizi sahaya yansıttı.

Lige iyi başlamak benim ve ekibimiz adına çok önemliydi. Yolun henüz başındayız. Yeni Mersin İY maçı geride kaldı, artık Arnavutköy Belediyespor maçını düşüneceğiz.”

"Tüm zorlukları bilerek geldim"

Kulüp Başkanı Bilgin Tokul’un devri düşünmekten vazgeçmesiyle takıma sahip çıktığını hatırlatan Kısa, bu sürecin önemine dikkat çekti: “Geçen sezondan önemli oyuncular gitti.

Buraya gelirken tüm zorlukları bilerek geldim. Takım içinde eksikliklerimiz var. Başkanımız ve sportif direktörümüz gerekli çalışmaları yapıyor.”

Transferde hedef 3-4 oyuncu

Menemen FK’nın transfer planlarına da değinen Kısa, kulüp yapısına uygun 3-4 takviye yapmayı planladıklarını ifade etti. Genç teknik adam, doğru hamlelerle takımın daha güçlü hale geleceğini belirtti.