Son Mühür/ Begüm Mol - Haziran ayında hayatını kaybeden Aliağaspor’un eski futbolcusu Memduh Aydın’ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen Aliağa 13 Eylül Masterler Futbol Turnuvası başladı. Turnuva, aynı zamanda 13 Eylül Atatürk’ün Aliağa’ya gelişi etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Açılış vuruşunu Başkan Acar ve Polat Çetin yaptı

Aliağa Belediyesi Değirmendere Futbol Tesisleri’ndeki organizasyonun başlama vuruşunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Aliağa FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin yaptı. Başkan Acar, turnuvanın dostluk ve centilmenlik çerçevesinde geçmesi dileğinde bulunarak tüm takımlara başarılar diledi.

Sekiz takım kupa için mücadele edecek

Turnuvada, Aliağa Bakırçay Masterler, Aliağagücü Masterler, Aliağa Körfez Masterler, Aliağa Akıncılar İdmangücü Masterler, Karşıyaka Donanmacı Masterler, Çandarlı Kale Masterler, Soma Turgutalp Masterler ve Bergama 14 Eylül Masterler yer alıyor.

İlk maç Çandarlı Kale ile Akıncılar arasında

Açılış karşılaşmasında Aliağa Akıncılar İdmangücü Masterler, Çandarlı Kale Masterler ile karşılaştı. Final müsabakası ise 13 Eylül’de yapılacak ve turnuvanın şampiyonu belli olacak.