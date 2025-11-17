2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen FK’nın altyapısında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Alp Özge, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş altyapısında antrenmana katılarak takibe alındı. Siyah-beyazlıların Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda yer alan genç oyuncuyla ilgili değerlendirmeyi Beşiktaş Altyapı Departmanı’nın yapacağı bildirildi.

Olumlu izlenim bıraktı

Antrenman sürecinde yeteneklerini gösterme şansı bulan genç file bekçisinin fiziksel özellikleri, oyun hakimiyeti ve özgüveniyle dikkat çektiği ifade edildi. Menemen FK U17 takımında görev yapan Alp Özge için kulübünün profesyonel sözleşme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

Dev kulüplerin radarında

Beşiktaş’ın yanı sıra Galatasaray ve RAMS Başakşehir’in de genç kaleciyle ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi.