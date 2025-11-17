Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde üst üste alınan mağlubiyetlerle düşme hattına gerileyen Karşıyaka’da, yabancı oyuncu Chris Chiozza’nın yaşattığı disiplin sorunu kulüpte tansiyonu yükseltti.

Sezon başında Manisa Büyükşehir Belediye Spor’dan transfer edilen tecrübeli guard, cumartesi günü eski takımına karşı 80-69 kaybedilen mücadelede 22 dakika sahada kalmasına rağmen yalnızca iki şut denedi ve skor üretemedi.

Maç sonunda tribünde gerilim

Karşılaşmanın ardından VIP tribününde yaşanan olayın kulüp içinde krize dönüştüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Başkan Vekili Denis Köse, karşılaşmadaki performansı nedeniyle tepki gösterdiği Chiozza’ya havlu uzattı. ABD’li oyuncunun ise bu havluyu yönetim tribününe doğru fırlattığı, Köse’nin de havluyu geri attığı ifade edildi.

Performans eleştirileri ve olası yaptırımlar

Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Chiozza, oynadığı 8 maçta 6 sayı, 3.3 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Yönetimin, son yaşanan gerginliğin ardından oyuncuya ağır bir disiplin cezası vermeyi ya da yolları ayırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Kadrodaki revizyon sinyali

Sezon içinde toplam 9 yabancı oyuncuyla anlaşan Karşıyaka, Tarrant’ın gönderilmesi ve Moore’un satışının ardından kadroda yeni değişikliklere hazırlanıyor. Verim alınamayan isimlerle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacağı ve ayrılıklar için düğmeye basılacağı kaydedildi.