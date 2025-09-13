TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, geçen haftaki Adanaspor galibiyetinin ardından kendi sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Müsabakaya hızlı ve etkili başlayan İzmir ekibi, ligin ilk üç haftasını galibiyetle tamamlayan güçlü rakibine sezonun ilk mağlubiyetini tattırırken, kendi galibiyet serisini de iki maça çıkardı. Bu sonuçla her iki takım da 9 puana yükseldi.

Maçın ilk golü 13. dakikada geldi. Efe Taylan'ın golüyle Menemen FK 1-0 öne geçti ve bu golle birlikte oyunun kontrolünü eline aldı. Baskısını artıran Menemen ekibi, 19. dakikada Seçim Can'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve tabelayı 2-0'a getirdi. Bu erken goller, maçın seyrini tamamen değiştirirken, ev sahibi takımın rahat bir nefes almasını sağladı.

Isparta 32 Spor'un direnişi yetmedi

Karşılaşmada farkın açılmasına rağmen, ligin iddialı ekiplerinden Isparta 32 Spor pes etmedi. Konuk ekip, 35. dakikada Baran'ın attığı golle skoru 2-1'e getirerek umutlarını tazeledi ve maça tekrar ortak olmak için mücadele etti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci devrede oyun daha çok orta saha mücadelesine sahne oldu.

İkinci yarıda Isparta 32 Spor beraberlik golünü bulmak için ataklarını sıklaştırsa da, Menemen FK savunması etkili bir direnç gösterdi. Maçın son dakikalarına girilirken iyice gerginleşen atmosferde, Menemen FK, 90+4'üncü dakikada sahneye tekrar çıkan Seçim Can'ın golüyle skoru 3-1 yaptı ve üç puanı garantiledi. Bu galibiyetle 9 puana yükselen Menemen Futbol Kulübü, zirve yarışına ortak olduğunun sinyallerini verirken, ilk mağlubiyetini alan Isparta 32 Spor da 9 puanda kalarak ilk sıradaki yerini koruyamadı.