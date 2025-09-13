TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona istediği başlangıcı yapamayan Bucaspor 1928, galibiyet hasretini dördüncü hafta mücadelesinde de gideremedi. Kendi sahasında ağırladığı Muğlaspor karşısında sahadan 5-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibi, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Muğlaspor, henüz ilk yarım saat dolmadan attığı gollerle maçı büyük ölçüde kopardı.

Maçın ilk golü 9. dakikada Cengiz'den geldi ve konuk ekip bu golle öne geçti. Bu golden yalnızca üç dakika sonra, 12. dakikada Abdurrahman farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Muğlaspor'un baskısı artarak devam ederken, 17. dakikada Yasin durumu 3-0'a getirerek ev sahibi ekibin direncini tamamen kırdı. İlk yarı bitmeden skoru perçinleyen gol ise 45. dakikada Yiğit Ali'den geldi ve Muğlaspor soyunma odasına 4-0 gibi rahat bir skorla gitti.

Galibiyet hasreti devam ediyor

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Muğlaspor, özellikle orta saha kontrolünü elden bırakmayarak Bucaspor 1928'in toparlanmasına izin vermedi. Ev sahibi ekip, zaman zaman rakip kalede pozisyon bulsa da bu ataklar tehlikeli bir hücuma dönüşmedi ve Muğlaspor savunması kolayca organize olarak tehlikeyi savuşturdu. Maçın son anlarında, 90. dakikada Mehmet Yiğit'in attığı golle skor 5-0'a geldi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bu farklı galibiyetin ardından Muğlaspor puanını 5'e yükselterek ligin orta sıralarında yer buldu. Sezonun ilk dört haftasında henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve sahasında böylesine ağır bir yenilgi alan Bucaspor 1928 ise sadece 1 puanda kalarak ligin dibine demir attı.