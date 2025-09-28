TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, sahasında Muşspor’u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 10’uncu dakikada Mert Kula’nın kendi kalesine gönderdiği top ile öne geçti. 39’uncu dakikada Efe Taylan’ın kaydettiği golle fark ikiye çıktı ve devre 2-0 Menemen FK üstünlüğüyle tamamlandı.

Muşspor umutlandı

Müsabakanın ikinci yarısında daha etkili oynamaya başlayan Muşspor, 81’inci dakikada Halil Yılmaz’ın ayağından bulduğu golle farkı 1’e indirdi. Bu gol, konuk ekibi umutlandırsa da skoru eşitlemek için yeterli olmadı.

Uzatma dakikalarında fark açıldı

Son bölümde oyunun kontrolünü eline alan Menemen FK, 90+1’inci dakikada Emre Keskin’in golüyle yeniden farkı artırdı. 90+5’te sahneye çıkan Seçin Can skoru tayin eden isim oldu: 4-1.

Bu galibiyetle Menemen Futbol Kulübü puanını 13’e yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Muşspor ise haftayı 10 puanda kapatarak istediğini elde edemedi.