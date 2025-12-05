TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta kötü başlangıcın ardından toparlanma sinyalleri veren Bucaspor 1928, yarın sahasında Ankaragücü’nü ağırlayacak. İzmir temsilcisi, son iki haftada elde edilen galibiyetlerin ardından çıkışını sürdürmeyi ve üst üste üçüncü kez kazanmayı hedefliyor.

Son haftalarda yükselen grafik

Ligde uzun süre galibiyetle tanışamayan sarı-lacivertliler, evinde Adana 01 FK’yı 2-1 mağlup ederek başlayan çıkışını, Elazığ deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyetle sürdürdü. Bu sonuçların ardından puanını 9’a yükselten Bucaspor 1928, 16’ncı sıraya kadar tırmanarak kümede kalma mücadelesi adına önemli bir avantaj elde etti.

Rakip orta sıralarda

Yeni Buca Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Ligde 16 puanla 12’nci basamakta bulunan Ankaragücü ise İzmir deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek yerini koruma hedefinde olacak.

Cezalara rağmen mücadele sürüyor

Bahis soruşturması kapsamında 7 futbolcusunun ceza almasına rağmen sahada dirençli bir performans ortaya koyan Bucaspor 1928, bu eksiklere rağmen aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Teknik ekip ve oyuncular, Ankaragücü karşılaşmasını da kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor.