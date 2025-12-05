Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir iş dünyasının köklü sivil toplum kuruluşlarından Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 35. kuruluş yıldönümünü ve yeni yılı, 4 Aralık’ta İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen özel bir kokteylle kutladı. EGİAD üyelerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, yerel yönetim yöneticileri ve kamu kurumlarından geniş bir katılım gerçekleşti. Program, 35. yıl filmi ile başladı; açılış konuşmalarını EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptı. Gece, müzik dinletisi, 35. yıl pastasının kesilmesi ve DJ performansı ile devam etti.

35 yıllık yolculuk: EGİAD bölgenin en etkili genç iş örgütlerinden biri oldu

Açılış konuşmasında EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, derneğin 1990’da vizyoner 47 genç iş insanının bir araya gelmesiyle kurulduğunu anımsatarak, bugün 900’ü aşkın üyesiyle 3 bin 500 şirketi ve yaklaşık 150 bin kişilik istihdamı temsil eden güçlü bir yapıya ulaştığını vurguladı. EGİAD’ın, kurulduğu günden bu yana Atatürk ilke ve değerlerinden güç alan, toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini belirtti.

Kadın üyelerin oranının yüzde 36’ya çıkması ve yeni üye alımlarında kadınların üçte birlik paya ulaşması, derneğin fırsat eşitliğini odağına alan vizyonunu somutlaştırdı. Üyelerin uluslararası iş birliklerinde yüzde 60’ın üzerinde yere sahip olması ise EGİAD’ın Ege iş dünyasını küresel ağlara bağlayan önemli bir aktör haline geldiğini ortaya koydu.

Üçüz dönüşüm vizyonu: Dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm odakta

Özhelvacı, konuşmasının devamında EGİAD’ın önümüzdeki döneme yön veren “Üçüz Dönüşüm” yaklaşımını anlatarak, derneğin dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm başlıklarında somut çalışmalar ürettiğini ifade etti.

Yapay zeka temelli projeler, D2 mobil uygulamasının dönüşümü, İzmir’de yaşanan büyük yangınların ardından sade bir organizasyon tercih edilerek kaynakların çevre projelerine yönlendirilmesi, “EGİAD Sakız Ağacı Korusu” ve “35. Yıl Otoyol Ağaçlandırması” gibi çalışmalar bu vizyonun örnekleri arasında yer aldı. Özhelvacı, 2026 başında yayımlanacak iki stratejik Think Tank raporuyla İzmir’in üçüz dönüşümüne katkı sunacaklarını aktardı.

EGİAD’ın küresel adımları ve melek yatırım ağı vurgusu

2025 yılında Paris’te düzenlenen VivaTech Fuarı’ndan KKTC temaslarına, Avrupa delegasyonlarından çeşitli iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede uluslararası temsil görevini üstlenen EGİAD’ın, İzmir ve Ege iş dünyasını güçlü biçimde tanıttığı ifade edildi.

Özhelvacı ayrıca, Türkiye’de bir STK bünyesinde kurulan ilk akredite melek yatırım ağı olan EGİAD Melekleri’nin 10 yılda 40’tan fazla yatırımla 5 milyon doların üzerinde hacme ulaştığını belirterek girişimcilik ekosistemine yaptıkları katkıyı hatırlattı.

Başkan Tugay: “EGİAD’ın güçlü bir duruşu var”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasında EGİAD’ın dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm alanlarında önemli çalışmalar ortaya koyduğunu söyleyerek derneği tebrik etti. Tugay, Türkiye’nin geleceğine dair umut dolu bir vizyon çizerek, herkesin ortak mücadeleyle daha adil, üretken ve güçlü bir ülke idealine katkı sunması gerektiğini ifade etti.

“İzmir’in insanlarına çok inanıyorum” diyen Tugay, iş birliği mesajı vererek İzmir Büyükşehir Belediyesinin tüm kapılarının EGİAD’a açık olduğunu belirtti.

Gece yeni yıl atmosferiyle sona erdi

Kutlama, Sunshine Band ve DJ performansı eşliğinde renkli anlarla son buldu. EGİAD’ın 35. yılı, bir yandan geçmişin birikimini onurlandırırken diğer yandan 2026’ya yönelik güçlü bir vizyon ortaya koydu.