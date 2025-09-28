Bayraklı Belediyesi Meclisi, 1 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda toplanacak. Ekim ayı gündeminde yönetmelik değişiklikleri, tapu devri, sosyal alanlarda şehit aileleri ve gazilere indirim, içkili yer bölgesi düzenlemesi ve elektrikli araç şarj istasyonu projeleri yer alıyor. Toplantıda ayrıca önceki meclis tutanağı oylanacak, yeni önergeler değerlendirilecek ve komisyon raporları görüşülecek

Yönetmelik değişiklikleri gündemde

Görüşülecek önergeler arasında, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne ait “Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapılması öne çıkıyor. Ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü, resmi kurum ve finans kuruluşlarına iletilmek üzere Bayraklı Belediyesi’nin kamuya tahsisli hesaplarıyla ilgili karar alınmasını talep edecek. Bu süreç, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. ve 73. maddeleri ile 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un 7. maddesi çerçevesinde yürütülecek.

Yamanlar Mahallesi’nde tapu devri

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından meclis gündemine taşınan bir diğer konu, Yamanlar Mahallesi 36089 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın tapu devri oldu. Daha önce Karşıyaka Belediyesi’nin 1994 tarihli ve Bayraklı Belediyesi’nin 2017 tarihli encümen kararlarıyla arsa satış bedeli belirlenen taşınmazın, hak sahibi Vaadettin Pişgin tarafından ödemesi yapıldığı için tapu devrinin gerçekleşmesi planlanıyor.

Sosyal Tesislerde şehit aileleri ve gazilere %50 indirim

Komisyon raporları arasında öne çıkan bir diğer düzenleme, Bayraklı Belediyesi’ne ait sosyal tesislerin kullanımıyla ilgili oldu. Buna göre belediye bünyesinde yer alan konferans ve düğün salonları, şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlara %50 indirimli olarak tahsis edilecek. “Plan ve Bütçe”, “Hukuk”, “Kültür, Sanat ve Turizm” ve “Dış İlişkiler Toplumsal ve Dezavantajlı Bireylere Yönelik Projeler” komisyonlarının ortak raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Mansuroğlu Mahallesi’nde içkili yer düzenlemesi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Mansuroğlu Mahallesi 286/6 Sokak’ta bazı adreslerin içkili yer bölgesine dahil edilmesi öneriliyor. Daha önce münferit adres bazlı uygulama yapılan bölgede, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün “Genel Emniyet ve Asayiş yönünden herhangi bir sakınca bulunmadığı” yönündeki görüşü üzerine yeni bir düzenleme gündeme geldi. Komisyonlardan gelen rapora göre, “İmar”, “Hukuk”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele” ile “Çocuk, Gençlik, Eğitim, Spor” komisyonları öneriyi oy çokluğuyla kabul etti.

Bayraklı’ya elektrikli araç şarj istasyonları geliyor

Ekim ayı meclis toplantısının en dikkat çekici başlıklarından biri ise elektrikli araç şarj istasyonları oldu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen önergeye göre, Bayraklı sınırları içerisinde yer alan kamusal alanlarda belirlenecek noktalara elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak. Bu alanlar, 2886 sayılı İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle 10 yıl süreyle kiralanarak işletmeye açılacak. Projenin hayata geçirilmesi öncesinde uygulama projeleri hazırlanacak, raporlar oluşturulacak ve gerekli teknik çalışmalar yapılacak. Düzenleme, “Gıda, Tarım, Sağlık ve Bağımlılıkla Mücadele” komisyonunda oy çokluğuyla, “Plan ve Bütçe”, “İmar”, “Hukuk”, “Deprem Afetler ve Kentsel Dönüşüm” ve “Çevre, Ekoloji, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği” komisyonlarında ise oy birliğiyle kabul edildi.