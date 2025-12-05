Olay, 2 Aralık’ta Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre kuyumculuk yapan O.G. ve A.B. ile yanlarındaki bir kişi, komşu kuyumcu M.K. ile müşteri nedeniyle tartıştı.

Kısa süre sonra M.K.’nin çalıştığı dükkana giden üç kişi, içeri girer girmez tekme ve tokatlarla saldırıya başladı.

Kuyumcu çalışanı karşılık vererek kendini savundu

Saldırıya uğrayan M.K.’nin de aynı şekilde karşılık verdiği ve kendisini savunduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde tarafların birbirine ardı ardına yumruk attığı, dükkan içinde büyük panik yaşandığı görülüyor.

Taraflar darp raporu alarak birbirinden şikâyetçi oldu

Kavganın ardından iki taraf da hastaneye giderek darp raporu aldı. Daha sonra polis merkezine başvuran taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.