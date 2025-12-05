Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışan binlerce işçinin maaş krizine ilişkin belirsizlik sürerken, Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeler bugün basın toplantısı düzenledi. Sendika, geçtiğimiz haftalarda dört gün süren yan haklar grevine ve Ankara’da yapılan temaslara rağmen, işçilere yalnızca çıplak maaş ödeneceğinin öğrenilmesi üzerine kamuoyuna açıklama yaptı.

GÜL: ÇIPLAK ÜCRETE ÇIPLAK AYAK EYLEMİ

DİSK Genel İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, “ 1,2,3,9 Şubelerinde aylardır ödenmeyen maaşları, iş başı yaptırılmayan üyelerimiz ve hâksiz uygulamalar nedeniyle aşılan işler olarak itiraz ediyoruz ve mücadele kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. İş arkadaşlarımı hala işlerine başlanmadı, yan haklar ödenmemiştir. Sosyal haklarımız Kasım ayı ücretlerine yansıtılmayacağı işveren tarafından bize iletildi. Belediye yönetimi imza sözleşmesinde maddeleri yok saymıştır. Bu kabul edilemez durumda demokratik süreci çıplak ücret, çıplak ayak sloganı ile eylemimizi başlatacağız” dedi.

"ALACAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Konuşmasına devam eden Gül, "Bu alacaklarımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi, emeğimizin ve birikmiş haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Belediye yönetimi; toplu iş sözleşmesinde birlikte imza altına alınan hükümleri yok saymakta, işçilerin alın terini görmezden gelmektedir. Defalarca yaptığımız görüşmelere rağmen hiçbir somut adım atılmamış, işçilerin sesi duyulmamıştır. Bu kabul edilemez tablo karşısında süreci demokratik haklarımız çerçevesinde eylemlilikle sürdürmekten başka çaremiz kalmamıştır. Bu nedenlerle bir eylem takvimi belirledik. Haklarımızı almak konusunda kararlıyız.

İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinde çalışan işçiler olarak eylem takvimimiz şudur:

8 Aralık Pazartesi Saat 08.30’da sendika binamız önünde toplanarak fuar Basmane Kapısı’na yürüyüş gerçekleştireceğiz. bizlere reva görülen “çıplak ücret” uygulamasına karşı “çıplak ayak yürüyüşü” ile cevap vereceğiz. 9 Aralık Salı saat 08.30’da yönetim kurulu üyelerimiz, işten çıkarılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan arkadaşlarımızla birlikte Fuar Basmane Kapısı’nda çadır kuracağız. Aynı gün saat 18.00’de tüm üyelerimizle birlikte Fuar Basmane Kapısı önünde toplanarak meşalelerimizle yürüyerek , Kıbrıs Şehitleri Caddesi – Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasını gerçekleştireceğiz. 10 Aralık Çarşamba Saat 08.30’da şube yönetimleri, işyeri temsilcileri, işten çıkarılan ve iade edilen arkadaşlarımızla birlikte Konak Pier’de toplanıp Basmane Fuar Kapısı’na çıplak ayak yürüyüşü yapacağız. 11 Aralık Perşembe Saat 08.30’da tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte yarım gün iş bırakarak Konak Pier’de toplanıp Basmane Fuar Kapısı’na yürüyüş gerçekleştireceğiz. 12 Aralık Cuma Saat 08.30’da yönetimlerimiz, temsilcilerimiz ve işlerine iade edilen arkadaşlarımızla birlikte Fuar Basmane Kapısı’ndaki çadırımızda nöbetimizi sürdüreceğiz. Sloganımız nettir. Çıplak ücrete, çıplak ayaklı eylem. İşten çıkarmalar durdurulsun; işe iade kararı verilen arkadaşlarımız derhâl işbaşı yaptırılsın. Ücretlerde yapılan kesintiler ödensin, haklarımız eksiksiz olarak yerine getirilsin. Zamanında ödenmeyen ikramiye, fazla mesai, gıda kartı, geriye dönük TİS farkı ve eğitim yardımları derhâl ödensin. Demokratik ve meşru haklarımız doğrultusunda sürdüreceğimiz eylemlilik süreci haklarımız verilmediği müddetçe farklı yöntemlerle devam edecektir. İzmir halkının mağduriyet yaşamaması için belediye yönetiminin ivedilikle çözüm üretmesi elzemdir. Biz işçiler; gününde ödenmeyen ücretler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamakta, borçlarımız artmakta, temel geçim koşullarımız giderek daha da zorlaşmaktadır. İzmir’de gece gündüz, yaz kış, yağmur çamur demeden çalışan emekçiler olarak sadece haklarımızı istiyoruz: Ücretlerimizin düzenli yatırılmasını, hukukun ve toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını, arkadaşlarımızın hak ettikleri işlerine geri dönmesini talep ediyoruz. İzmir’de yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu işçiler değildir. Bu kentin bir parçası olan biz emekçiler, halkın desteğini ve dayanışmasını bekliyoruz. Alın terimiz, ekmeğimiz ve onurumuz için susmayacağız" dedi.