2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, transfer döneminin son gününde 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yunus Emre Karagöz’le 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş altyapısında yetişen genç futbolcu, son olarak Kartal Bulvarspor forması giymişti.
Menemen FK’nın lig performansı
Teknik direktör Bilal Kısa yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Menemen FK, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı.
Yarınki kritik maç
Menemen FK, yarın 3’te 3 yapan lider Isparta 32 Spor’u Menemen İlçe Stadı’nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Kaynak: DHA