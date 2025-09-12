3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 8 ay men cezası alan Ömer Faruk Sezgin’le yollarını ayırdı. Yeşil-kırmızılılar, forvet hattını 23 yaşındaki Yasin Uzunoğlu ile güçlendirdi.

Genç forvetin kariyeri

1,86 boyundaki Yasin Uzunoğlu geçen sezon Muğlaspor ile 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde Fethiyespor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Ağrı 1970, Darıca Gençlerbirliği, Bornova 1877 ve Muğlaspor formalarını giydi. Bornova 1877’de 10 maçta 5 gol atan Uzunoğlu, sezonun ikinci yarısında Muğlaspor’da 10 karşılaşmada görev aldı.

Karşıyaka’nın rakibi Kütahyaspor

Sezona Afyonspor galibiyetiyle başlayan Karşıyaka, yarın deplasmanda Kütahyaspor’la karşılaşacak. Karşılaşma, Kütahya Dumlupınar Stadı bakımda olduğu için Tavşanlı Ada Stadı’nda saat 17.00’de oynanacak.

Taraftar tepkisi

Kütahyaspor’un geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kendi taraftarları maçı izleyemeyecek. Konuk Karşıyaka’ya 250 kişilik kontenjan ayrıldı. Ancak Kütahya ekibinin bilet fiyatlarını 1000 TL olarak belirlemesi tepki çekti. Karşıyakalı taraftarlar, rakip kulübün sezonluk kombinelerinin 1500 TL olduğunu hatırlatarak yüksek bilet fiyatlarına isyan etti.