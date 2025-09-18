Yeşil-kırmızılı ekip, sahaya büyük ölçüde altyapı oyuncularından kurulu bir kadroyla çıktı. Teknik heyet, maça Sadri Ege – Arda Baran, Hıdır, Menderes, Yasin, Ensar Sultansuyu, Ahmet Yağız, Berat, Samet Seymen, Doğanay ve Adem ilk 11’iyle başladı. Genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadro, mücadele isteğiyle dikkat çekse de skor üstünlüğünü elde edemedi.

Bursa temsilcisi fırsatı değerlendirdi

Konuk ekip Bursa Yıldırım Spor ise sahaya Mertcan – Halil, Efe, Muhammet Talha, Tarık Yusuf, Abdul Kadir, İbrahim Aksu, Berat, Ebu Sıddık, Halil İbrahim ve Güneş ilk 11’iyle çıktı. Maçın 29’uncu dakikasında Halil İbrahim’in kaydettiği gol, tur biletini Bursa temsilcisine kazandırdı.

Kupaya erken veda

Karşıyaka, kupada yoluna devam etme şansını kaybederken, Bursa Yıldırım Spor üst tura adını yazdırdı. Yeşil-kırmızılılar, bundan sonraki süreçte tüm dikkatini lig mücadelesine çevirecek.