Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Galatasaray’ın Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında avantajlı konumda olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın hem lig hem de Avrupa performansına dair değerlendirmelerde bulunan Kısa, aynı zamanda Menemen FK’daki teknik direktörlük sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Şampiyonlar Ligi atmosferi Galatasaray’ı yukarı çekiyor”

Galatasaray’ı Victor Osimhen’in sahada olduğu ve olmadığı dönemler üzerinden değerlendiren Bilal Kısa, Şampiyonlar Ligi maçlarının takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Avrupa arenasının oyuncuların motivasyonunu doğrudan etkilediğini belirten Kısa, Atletico Madrid karşısında alınan 1 puanın ve ortaya konan futbolun gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Üç sezondur Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Galatasaray’ın Avrupa’da beklenen seviyeye ulaşmakta zorlandığını hatırlatan Kısa, mevcut kadronun ilk 24 içerisinde yer alabilecek güçte olduğunu vurguladı.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların çeyrek final ya da yarı final seviyelerini görmesinin en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

“Orta saha gücü geçmişe göre çok daha iyi”

Galatasaray’ın mevcut orta sahasını kendi futbolculuk dönemindeki kadroyla kıyaslayan Bilal Kısa, bugünkü yapının daha güçlü olduğunu ifade etti.

Torreira ve Gabriel Sara gibi isimlerin oyunun pas bağlantılarını başarıyla yönettiğini söyleyen Kısa, Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyon için orta sahadaki bu yapının büyük avantaj sağladığını belirtti.

“Astana’ya attığım gol kariyerimin özel anlarından biri”

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Astana’ya attığı golü de hatırlatan Bilal Kısa, bu anın kariyerindeki en özel deneyimlerden biri olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi atmosferinin her futbolcu için ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kısa, söz konusu golün hem estetik hem de anlam açısından unutulmaz olduğunu ifade etti.

“Kupalar geldi ama ligde istikrar sağlanamadı”

Galatasaray’daki kariyerine de değinen 42 yaşındaki teknik direktör, sarı-kırmızılı takıma kariyerinin olgunluk döneminde transfer olduğunu hatırlattı.

Şampiyonluk sezonunda iyi bir performans sergilediğini belirten Kısa, yaşanan teknik direktör değişiklikleri, önemli oyuncuların ayrılığı ve sakatlıkların süreci zorlaştırdığını söyledi.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın kazanılmasına rağmen ligde beklenen istikrarın yakalanamadığını dile getiren Kısa, büyük başarıların ardından gelen sezonların her zaman daha zorlu geçtiğine dikkat çekti.

“Şampiyonluk yarışı yine iki takım arasında”

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Bilal Kısa, Fenerbahçe’nin son haftalarda iyi bir ivme yakaladığını belirtti.

Galatasaray’ın sezona güçlü bir başlangıç yaptığını ancak Osimhen’in yokluğu ve Icardi’nin tam hazır olmamasının süreci zorlaştırdığını ifade eden Kısa, buna rağmen sarı-kırmızılıları bir adım önde gördüğünü söyledi.

“Menemen FK hedeflediği noktada”

Menemen FK’daki teknik direktörlük sürecine ilişkin de konuşan Bilal Kısa, göreve geldiklerinde kısa sürede maça çıkmak zorunda kaldıklarını ve sezon başı kampı yapamamış bir takımla çalıştıklarını aktardı.

Oyuncuların hızlı reaksiyon gösterdiğini belirten Kısa, ilk yarının play-off hattı içerisinde tamamlanmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Kısa, zorlu deplasmanlarda alınan puanların takımın motivasyonunu artırdığını ifade ederek sözlerini tamamladı.