Son Mühür - “Uyuşturucu” soruşturması kapsamında dün havalimanında gözaltına alınan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç, bugün adliyeye sevk edildi. Hakimlik sorgusunun ardından Yontunç hakkında adli kontrol kararı verildi. Savcılık ifadesi dosyaya girdi.

“Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım”

Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Esat Yontunç, suçlamaları reddetti. Yontunç, ifadesinde şu beyanlara yer verdi: “Hayatım boyunca hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde kullanılan ortamlarda da bulunmadım. Bu tarz etkinliklere katılmam. Ayrıca fuhşa aracılık etmedim. Benim kimseyle bu şekilde iletişimim olamaz.”

“Monkey Project etkinliğine katılmadım”

Yontunç, Monkey Project isimli işletmenin düzenlediği eğlence etkinliklerine katılmadığını söyledi. “Bu firmadan sadece Charlie Can isimli kişiyle birkaç kez görüştüm. Kendisiyle uyuşturucu madde alışverişi gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Sormuş olduğunuz Ege Mutaf isimli kişiyi tanımıyorum. Kendisiyle herhangi bir iletişimim olmamıştır” ifadelerini kullandı.

“Şeyma Subaşı’yı eskiden tanırım”

İfadesinde Şeyma Subaşı’na ilişkin soruya da yanıt veren Yontunç, “Şeyma Subaşı’nı eskiden tanırım. İş ortağımın eski eşidir. Kendisiyle uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan ortamlarda bulunmadım. Bu tarz ilişkilerim asla olmamıştır” dedi.

“Bu suçlamalar hicap duymama neden oldu”

Yontunç, ifadesinin sonunda yöneltilen soruların kendisini rahatsız ettiğini belirtti. “Bu sorular bile hicap duymama sebebiyet verdi. Hayatım boyunca bu tarz ilişkilerim olmadı. Çevremde uyuşturucu madde kullanılmaması konusunda insanları uyarırım. Üzerime atılı bu suçlamaları duyduğumda kendime güvenerek geldim” ifadelerini kullandı.