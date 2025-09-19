2. Lig Kırmızı Grup’ta 4 haftada 3 galibiyetle 9 puan toplayan Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam ediyor. Sezon başında yaşanan belirsizlik ve kadro kayıplarının ardından göreve getirilen Teknik Direktör Bilal Kısa, ligdeki başlangıçtan memnun olduğunu ancak temkinli olduklarını söyledi.

Bilal Kısa, “Nereden geldiğimizi çok iyi bilmeliyiz. Lige az sayıda idmanla başladık. Sezon başında kağıt üzerinde fikstür avantajımız vardı. Bunu hatasız geçtiğimiz için mutluyuz. İkinci hafta sahamızda kaybettiğimiz Arnavuköy Belediyespor maçına çok üzülmüştük. Adanaspor’u farklı mağlup ettikten sonra taraftarımız önünde Isparta 32 Spor’u yenmek moralimizi yükseltti. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Ancak eksiklerimiz var ve bunları çalışarak kapatacağız” dedi.

“Bu seviyelerde kalmak için çalışmaya devam etmeliyiz”

Genç teknik adam, transferin son gününde takıma katılan deneyimli oyuncular Yusuf Abdioğlu ve Alican Özfesli’nin takıma katkı sağlayacağını belirterek, “Lig ve kupadaki sonuçlar moral verdi ama henüz yolun başındayız. Başarılı olmak ve bu seviyelerde kalmak için çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Havaya girmeden yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ligde pazar günü Kırklarelispor ile karşılaşacak

Menemen FK, 2. Lig Kırmızı Grup’ta 9 puanla 4. sırada yer alıyor ve pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak.