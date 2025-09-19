2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu, geçen hafta deplasmanda Adana 01 FK ile 0-0 berabere kalarak 4 maçta topladığı 2 puanla düşme hattında yer aldı. İzmir temsilcisi, pazar günü evinde oynayacağı Elazığspor karşılaşmasına moral ve umut dolu hazırlanıyor.

İzmir’de üstünlük sürüyor

Altınordu, Elazığspor ile İzmir’de bugüne kadar oynadığı 8 resmi karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalardan 5’ini kazanan kırmızı-lacivertliler, 3 maçta ise sahadan eşitlikle ayrıldı.

Tarihi galibiyetler ve öne çıkan performanslar

İzmir’deki son randevu 2 Kasım 2018’de gerçekleşmiş, Altınordu 1. Lig’de ağırladığı Elazığspor’u 3-2 mağlup etmişti. O sezon takımın son transferlerinden Kerim Avcı, maçta Altınordu’nun ilk golünü kaydetmişti. Sezonu Play-Off barajının 1 puan gerisinde tamamlayan Altınordu’nun rakibi Elazığspor ise aynı sezon ligden düşmüştü.

Geçmiş ve günümüz performansı

Geçen sezon her iki ekip de farklı gruplarda mücadele ederek Play-Off’ta elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu sezon ise Elazığspor, 1 galibiyet ve 2 beraberlik ile 5 puan topladı. Altınordu, sahasındaki üstünlüğünü sürdürerek kritik puanları hanesine yazdırmayı hedefliyor.