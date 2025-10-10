2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Menemen FK, bu hafta deplasmanda güçlü rakibi Bursaspor’a konuk olacak.

İzmir ekibinin teknik direktörü Bilal Kısa için bu karşılaşma, hem duygusal hem de kariyer açısından özel bir anlam taşıyor.

Zirve yarışı kızıştı

Ligde 7 maçta 14 puan toplayarak 4’üncü sırada yer alan Menemen FK, bu sezon ilk kez teknik direktörlük yapan Bilal Kısa yönetiminde dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Kısa’nın ekibi, sadece bir puan farkla 3’üncü sıradaki Bursaspor’un arkasında bulunuyor. Bu hafta oynanacak mücadele, üst sıraların kaderini doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Eski takımına karşı ilk kez rakip

Teknik direktör Bilal Kısa, futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Bursaspor’a bu kez rakip olarak çıkacak. 2016-2017 sezonunda yeşil-beyazlı formayla Süper Lig’de 13 maça çıkan, Türkiye Kupası’nda da 3 kez sahaya çıkan Kısa, o dönemde Bursaspor taraftarlarının sevdiği isimler arasındaydı.

Genç çalıştırıcı, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında da Bursa ekibinde görev aldıktan sonra devre arasında takımdan ayrılmıştı.

Menemen FK’da ilk teknik direktörlük deneyimi

Bu sezon Menemen FK’nın başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Bilal Kısa, futbol bilgisi ve saha içi disipliniyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Takımıyla yakaladığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetlik performansla Kırmızı Grup’un iddialı ekiplerinden biri haline geldi.

Futbolculuk kariyerinde iz bıraktı

Profesyonel futbolculuk kariyerine Fenerbahçe’de başlayan Bilal Kısa, uzun yıllar Türk futboluna hizmet etti.

İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıyaka, Karabükspor, Akhisarspor, Galatasaray ve Boluspor formalarını terleten Kısa, A Milli Takım’da da 7 kez forma giydi.

Kupalarla taçlanan kariyer

Başarılı futbol geçmişiyle dikkat çeken Bilal Kısa, hem Galatasaray hem de Akhisarspor formalarıyla 1’er kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı.

Orta saha oyuncusu olarak sergilediği istikrarlı performans, teknik direktörlük kariyerine de güçlü bir zemin hazırladı.

Hedef eski takımına karşı zafer

Menemen FK’nın başında ilk kez eski takımı Bursaspor’a karşı sahaya çıkacak olan Bilal Kısa, bu zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor.

İzmir ekibi, alacağı galibiyetle hem zirve yarışında büyük avantaj elde etmek hem de teknik patronuna anlamlı bir galibiyet hediye etmek istiyor.