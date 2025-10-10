Süper Lig’de milli aranın ardından 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe’de, orta saha oyuncusu Junior Olaitan sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Darbeye bağlı sakatlık yaşayan Beninli futbolcu, Eyüpspor ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyememişti. Kulüp yetkilileri, 23 yaşındaki oyuncunun tedavisinin hızlı ilerlediğini ve maçta görev almasının beklendiğini belirtti.

Milli Takım kampıyla form tutuyor

Olaitan, sakatlığı nedeniyle son iki lig maçını kaçırmasına rağmen milli arada Benin Milli Takımı’nın kampına katıldı. Göztepe, Bokele, Sabra, Cherni ve Miroshi’nin milli takım faaliyetleriyle ilgili açıklama yaparken, Olaitan hakkında resmi bir bilgilendirme paylaşmadı. Futbolcunun, milli takım dönüşü Alanyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

Grenoble’den Göztepe’ye uzanan yol

Yaz döneminde Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble’den transfer edilen Olaitan, Göztepe formasıyla bu sezon 6 resmi maça çıktı. Tüm karşılaşmalarda ilk 11’de sahaya çıkan genç oyuncu, 1 gol kaydetti. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Olaitan, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.