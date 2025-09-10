2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk 3 maçında 6 puan toplayan Menemen Futbol Kulübü, kaleci takviyesi yaptı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Alanyaspor’da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Yusuf Karagöz’ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Yusuf Karagöz sözleşmeyi imzaladı

Yusuf Karagöz, Menemen FK Kulüp Başkanı Bilgin Tokul ile bir araya gelerek resmi sözleşmesini imzaladı. Karagöz, Alanyaspor altyapısından yetişen ve kariyerinde Süper Lig’de 14 maçta forma giymiş bir kaleci olarak sarı-lacivertli ekibe tecrübe katacak.