Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Usta gazeteciler Yılmaz Özdil ve Korcan Karar’ın katıldığı “9 Eylül, İşgalden Kurtuluşa İzmir” söyleşisi, Suat Taşer Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarihi fotoğraflar eşliğinde kurtuluş hikâyesi

Programda, İzmir’in işgal yıllarına ait fotoğraflar eşliğinde kentin yaşadığı acı, umut ve mücadele dolu dönemler anlatıldı. Yunan işgali sırasında yaşanan İzmir yangınları, Hasan Tahsin’in ilk kurşunu ve Karşıyaka’nın tarihi, Özdil ve Karar’ın duygusal aktarımıyla izleyicilere sunuldu. Katılımcılar, Balçova’daki saldırıda şehit olan güvenlik güçleri ve tüm şehitleri minnetle andı.

Atamızın Yunan bayrağını çiğnemeyi reddettiği an

Korcan Karar, 18 Eylül 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Karşıyaka’daki İplikçizade Köşkü’ne gelişinde yaşanan tarihi olayı hatırlatarak, Atatürk’ün yere serilen Yunan bayrağını çiğnemeyi reddettiğini ve kaldırılmasını istediğini anlattı. Söz konusu bayrağın Karşıyaka tarihiyle özdeşleştiğini belirten Karar, ilçede sergilenmesi için çağrıda bulundu. Başkan Yıldız Ünsal da sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Marşlar ve piyano ile duygusal final

Karar’ın piyano performansı, “İzmir’in Kavakları”, “Yiğidim Aslanım” ve “Gençlik Marşı” gibi eserlerle tarihi anlatıma eşlik etti. Programın finalinde İzmir Marşı salonda coşku yarattı. Etkinlik, soru-cevap bölümü ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na yapılan bağış ile sona erdi.

“Karşıyaka, Cumhuriyet’in kalbidir”

Başkan Yıldız Ünsal, “9 Eylül, bir milletin ayağa kalktığı, esareti reddedip özgürlüğe yürüdüğü gündür. Karşıyaka, sadece bir semt değil; Cumhuriyet’in kalbidir. Atatürk’ün ilkeleriyle yoğrulmuş bu topraklarda özgürlük, eşitlik ve çağdaşlık yaşam biçimimizdir” dedi.

“İzmir, savaşın başladığı ve bittiği ilk şehir”

Yılmaz Özdil, İzmir’in dünya tarihinde işgalin başladığı gün Kurtuluş Savaşı’nı başlatan, işgalin bittiği gün savaşı bitiren ilk şehir olduğuna dikkat çekti. Korcan Karar ise, “Bizler umudunu hiç kaybetmeyen insanların torunlarıyız. Her karanlık gecenin bir aydınlık sabahı vardır” diyerek konuşmasını tamamladı.