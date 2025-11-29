2’nci Lig Kırmızı Grup’ta bahis soruşturması nedeniyle lige verilen iki haftalık aranın ardından Menemen Futbol Kulübü yeniden sahaya çıkıyor.

Sarı-lacivertli ekip, 13’üncü hafta karşılaşmasında yarın Menemen İlçe Stadı’nda Ankara Demirspor’u konuk edecek. Müsabaka saat 15.00’te başlayacak ve karşılaşmayı Muhammed Ömer yönetecek.

Bahis soruşturması sonrası 6 oyuncu kadro dışı

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Disiplin Kurulu’nun verdiği hak mahrumiyeti cezaları Menemen FK kadrosunu derinden etkiledi.

Ahmet Kartal, Alper Efe Pazar, Hakan Selim Yıldız, Erkan Gövercin, Berkant Şahin Kök ve Hakan Özkan yarınki kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Genç oyuncularda yaprak dökümü

Kulüpte genç futbolcularla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Forvet oyuncusu İbrahim Beler, Kilis 1984 ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kanat oyuncusu Enver Büyükdere ise Bornova 1877 ile anlaşma sağlayarak Menemen FK’dan ayrıldı.

Menemen FK moral arıyor

Soruşturma öncesinde deplasmanda Mardin 1969 Spor’a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sıkıntılı süreci Ankara Demirspor karşısında alacağı galibiyetle geride bırakmak istiyor. Teknik ekip, eksiklere rağmen sahada dirençli bir oyun planı kurmayı hedefliyor.