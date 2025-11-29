Son Mühür/ Osman Günden - 28 Kasım günü öğle saatlerinden itibaren Çeşme genelinde etkili olan olağanüstü yağış, kısa sürede su baskınlarına yol açtı. Yapılan ölçümlerde metrekareye 126 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte mazgal taşmaları ve yola sürüklenen malzemeler risk oluşturdu.

ilçenin tamamında eş zamanlı müdahale

Su baskını, mazgal tıkanması ve yol güvenliği riski oluşan tüm noktalara ekipler hızla sevk edildi. Alaçatı, Musalla, Dalyan ve Ovacık başta olmak üzere 100’ü aşkın noktada temizlik ve müdahale çalışmaları gerçekleştirildi. 24 saati aşan kesintisiz çalışmalarda kritik bölgeler 29 Kasım itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Belediyenin tüm gücü sahada

Çeşme Belediyesi, 9 müdürlükten 269 personel ve 52 araç–iş makinesiyle saha çalışmalarını yürüttü. Temizlik İşleri Müdürlüğü, 170 personel ve 30’un üzerinde araçla mazgal temizliği ve su tahliyesini gerçekleştirdi. Fen İşleri ekipleri, iş makineleriyle yol açma ve yollara sürüklenen malzemelerin temizliğini yaptı.

Zabıta ekipleri trafik güvenliğini sağladı, riskli bölgelerde yönlendirme çalışmaları yürüttü. Park ve Bahçeler, Sosyal İşler, Destek Hizmetleri, Çözüm Merkezi, Bilgi İşlem ve İklim–Sıfır Atık ekipleri de sahada görev aldı.

İZSU’dan tam kapasite destek

İZSU Genel Müdürlüğü çalışmalara 21 araç ve 35 personelle destek verdi. Kombine araçlar, vidanjörler, kepçeler, kuka ve ekskavatörlerle özellikle ana hatlar, taşkın kontrolü ve altyapı güvenliği başlıklarında belediye ekipleriyle koordinasyon sağlandı. Bu destekle sahadaki toplam araç ve iş makinesi sayısı 73’e ulaştı.

Başkan Denizli: “Anında müdahale ettik”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, yağış sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Denizli, ilçenin kısa sürede çok yüksek miktarda yağış aldığını belirterek, belediye birimlerinin İZBB ve İZSU desteğiyle ilk andan itibaren sahada görev yaptığını ifade etti. Tüm riskli noktalara hızlı şekilde müdahale edildiğini vurgulayan Denizli, çalışmaların etkiler tamamen ortadan kalkana kadar süreceğini bildirdi.

Teyakkuz sürüyor

Çeşme Belediyesi, olağanüstü yağışın ardından ortaya çıkabilecek yeni risklere karşı tüm ekiplerini sahada tutmaya devam edecek. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde teyakkuz hali sürdürülüyor.