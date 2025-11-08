2'nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta evinde Fethiyespor’u mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine nokta koyan Menemen FK, moral buldu. Sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmek adına yarın lider Mardin 1969 Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mardin 1969 Spor sahasında kayıp yaşamadı

Mardin 1969 Spor, Kızıltepe İlçe Stadı’nda taraftarı önünde 11 maçta topladığı 26 puanla zirvede bulunuyor. Evinde henüz mağlubiyet almayan Mardin temsilcisi, liderlik koltuğunu korumak istiyor. Menemen FK ise 19 puanla Play-Off çizgisinin gerisinde yer alıyor. İzmir ekibi, dış sahadaki 3 maçtır süren galibiyet hasretine son vermek ve rakibine sahasında ilk yenilgisini tattırmak için mücadele verecek.

Hedef seriyi sürdürmek

Teknik heyet ve futbolcular, hafta boyunca maça özel hazırlık yaptı. İzmir temsilcisi, savunmada dikkatli olup hücumda etkili bir oyunla sahadan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Menemen FK’yı Mardin’de küçük de olsa bir grup taraftarın desteklemesi bekleniyor. Kulüp yöneticileri, “Takımımıza güveniyoruz, sahadan istediğimiz skorla dönmek istiyoruz” mesajını verdi.