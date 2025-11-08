Son Mühür / İzmir’de hafta sonu planı yapanlar için hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kentte cumartesi günü (bugün) hava sıcaklığı sabah saatlerinden itibaren 24 derece civarında seyredecek.

Öğleden sonra için tedbirli olun

Öğle ve öğleden sonra saatlerinde ise İzmir’in farklı bölgelerinde yer yer sağanak yağışlar görülebileceği ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri, özellikle açık alanlarda ve sahil bölgelerinde yağış nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Pazar günü hava nasıl olacak?

Pazar günü ise gökyüzü parçalı bulutlu olacak ve kent genelinde yağış ihtimali bulunmuyor. Sıcaklık cumartesi ile aynı seviyede, yani 24 derece civarında olacak. Hafta sonu boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor, bu da güneşli saatlerde dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sağlayacak.