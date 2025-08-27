2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Manisa FK’dan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efe Taylan Altunkara ile anlaşmaya vardı.

Kulüp, genç futbolcuyu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza töreninde Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul da hazır bulundu.

Manisa FK’dan Menemen’e transfer

Geçtiğimiz sezon 1’inci Lig’de Manisa FK formasıyla mücadele eden Efe Taylan, 22 maçta görev alıp 1 gol kaydetti.

Performansıyla dikkat çeken genç kanat oyuncusu, daha önce İzmir Çoruhlu FK ve Pazarspor’da da kiralık olarak forma giymişti.

Menemen FK kadrosunu güçlendiriyor

Sezon öncesinde önemli oyuncularını kaybeden Menemen FK, bu açığı kapatmak için transferde aktif rol oynuyor.

Yönetim, genç ve potansiyelli isimleri kadroya katarak hem geleceğe yatırım yapmayı hem de bu sezon rekabetçi bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Altunkara’dan sarı-lacivert sayfa

Futbola Manisa FK altyapısında başlayan 21 yaşındaki sağ kanat, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Menemen FK’nın teklifini kabul etti. Genç oyuncunun özellikle hücum hattına dinamizm katması bekleniyor.

Taraftarların beklentisi yüksek

Menemen FK taraftarları, genç futbolcunun transferinden memnuniyet duyarken, kulübün bu hamlesinin takıma taze enerji ve hücumda alternatif kazandıracağı görüşünde.