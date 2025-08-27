Yeşil-kırmızılı yönetim, yaz döneminde futbol, basketbol ve voleybol takımlarını camianın desteğiyle kurarken, geçmiş dönemden kalan borçların büyük bölümünü ödedi. Karşıyaka; Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Şeref Özcan, Cenk Özbey, Okan Şahingöz ve Recep Türköz gibi eski oyuncularına olan kesinleşmiş borçlarını kapattı.

Yönetimin önünde yalnızca Adem Büyük ve Efe Fatih Eryener’in toplam yaklaşık 2 milyon 850 bin TL’lik alacak dosyaları kaldı. Bu ödemelerin yapılmasının ardından, imza yetkisinin alınmasıyla birlikte transfer yasağının kaldırılması ve 17 yeni transferin lisans işlemlerinin başlatılması planlanıyor.

“Kenetlenirsek başarırız”

26 Haziran’daki kongrede kulübün kayyuma kalmaması için son gün göreve gelen Başkan Aygün Cicibaş, tekrar güven tazelediği kongrenin ardından yaptığı konuşmada birlik çağrısı yaptı.

Cicibaş, “Göreve geldiğimizde elimizde sıfır bütçe vardı. Büyüklerimizin önderliğinde takımlarımız kuruldu, camiadan olağanüstü destek gördük. Popülist söylemlerden uzak durduk, paramız olmadan harcama yapmadık. Biz hata da yapabiliriz ama Karşıyaka’nın menfaatini düşünmeden hiçbir adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Kimse yapmazsa ben yaparım”

Karşıyaka’nın eski başkanlarından Azat Yeşil, kongrede stat konusunu gündeme taşıdı. Uzun süredir çözülemeyen stat meselesine değinen Yeşil, Yalı’daki eski stat arazisinin kulübe tahsis edilmesi durumunda projeyi üstlenmeye hazır olduğunu söyledi:

“Türkiye’nin her yerinde stat yapıldı ama bizde bir türlü olmadı. Bugünkü maliyetlerle devletin yapması zor. Biz iş insanları olarak sosyal tesis ve dükkanlardan gelir elde ederek stadı yapabiliriz. Kimse yapmazsa ben yaparım.”

Yeşil, ayrıca camiaya uyarıda bulunarak destek veren yöneticilere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Ergüllü yeniden ibra edildi

Genel kurulda eski başkan İlker Ergüllü de ikinci kez ibra edildi. Yaklaşık 1,5 yıllık başkanlık döneminde kulübe 2 milyon dolar civarında destek verdiği belirtilen Ergüllü’nün, 62 milyon TL’lik alacağı konusunda yönetimle mutabakata varıldığı açıklandı.

Başkan Cicibaş, “Kulübe sağladığı büyük katkı için teşekkür ediyorum. Kalan alacakların sponsorluk ve reklam anlaşmalarıyla çözüleceği konusunda anlaşmaya vardık. İmza yetkisini alınca detayları kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.