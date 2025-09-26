TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Menemen FK, 6. hafta karşılaşmasında Muş Spor’u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Her iki ekip de haftaya 10’ar puanla giriyor. İzmir temsilcisi Menemen FK averajla 4. sırada yer alırken, Muş Spor 5. basamakta bulunuyor. Bu nedenle karşılaşma, zirve hattını yakından ilgilendiren bir mücadele olacak.

Menemen FK seriyi sürdürmek istiyor

Teknik Direktör Bilal Kısa yönetimindeki Menemen FK, bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Son üç maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Muş Spor karşısında da galibiyet elde ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Alınacak bir galibiyet, Menemen ekibinin zirve yarışında elini güçlendirecek ve taraftarına büyük moral olacak.

İç sahada ikinci galibiyet hedefi

Menemen FK, bu sezon sahasında iki kez boy gösterdi. Arnavutköy Belediye’ye 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci iç saha maçında Isparta 32 Spor’u 3-1 yenmeyi başardı.

Bu sonuçlarla evinde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Menemen ekibi, Muş Spor karşısında taraftarının önünde ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Muş Spor’dan zorlu deplasman sınavı

Konuk ekip Muş Spor da tıpkı Menemen FK gibi 10 puana sahip. İyi bir başlangıç yapan Muş temsilcisi, deplasmanda zorlu Menemen sınavından puan veya puanlarla dönerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Alınacak üç puan kritik öneme sahip

İki takımın da ligde üst sıraları hedeflemesi, mücadeleyi kritik hale getiriyor. Alınacak üç puan, hem Menemen FK’nın hem de Muş Spor’un zirve yarışında daha iddialı hale gelmesini sağlayacak.