Son Mühür- Türk mobilya ihracatçıları, son dört yılda elde ettikleri büyük başarıyı kalıcı hale getirerek Balkan coğrafyasında zirveye çıkmayı hedefliyor. Romanya ve Bulgaristan pazarları, Türk sektörü için stratejik öncelik haline geldi.

Bu iki ülkenin mobilya ithalat hacmi, son dört yıl içinde yüzde 52 oranında artarak 1,8 milyar dolardan 2,75 milyar dolara yükselirken, Türkiye’nin bu pazarlardaki ihracatı ise aynı dönemde yüzde 117 gibi dikkat çekici bir artışla 157 milyon dolardan 341 milyon dolara ulaştı. Elde edilen bu ivme sayesinde Türkiye, Bulgaristan pazarında ikinci, Romanya pazarında ise üçüncü büyük tedarikçi konumuna yükseldi.

Bu pozisyonu pekiştirmek ve liderliğe oynamak amacıyla, 17–22 Kasım 2025 tarihleri arasında iki ülkeyi kapsayan kapsamlı bir “Romanya–Bulgaristan Mobilya Ticaret Heyeti” organizasyonu düzenlenecek.

Romanya pazarı: Pazar payı yüzde 12'ye yükseldi

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Romanya pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Gürle, Romanya’nın mobilya ithalatının son dört yılda yüzde 53 artışla 2 milyar 33 milyon dolara çıktığını belirtti. Aynı periyotta Türkiye’nin Romanya’ya yaptığı mobilya ihracatının yüzde 110 artışla 243 milyon dolara ulaşmasının, pazar payını yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye çıkardığını aktardı. Bu başarıyla Türkiye’nin, en çok mobilya ithal eden ülkeler sıralamasında Almanya’yı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleştiğini vurguladı. Gürle, bir sonraki hedeflerinin, aradaki farkı 36 milyon dolara kadar düşürdükleri Polonya’yı geçerek ikinciliğe yükselmek olduğunu söyledi. Orta vadede ise, coğrafi yakınlık avantajını kullanarak pazarın mevcut lideri olan Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşmek istediklerini dile getirdi. Gürle, Türk mobilya sektörünün bu potansiyeli taşıdığını ve ihracatı destekleyen ekosistem güçlendirildiği takdirde Romanya pazarında birinciliğe ulaşma kapasitesine sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Ege Bölgesi ihracatında balkan etkisi

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin genel ihracat rakamlarına rağmen, Balkan pazarındaki başarısı dikkat çekiyor. Başkan Gürle, Birliğin toplam mobilya ihracatının 2024 yılında bir miktar azalışla 190 milyon dolara gerilemesine rağmen, Bulgaristan ve Romanya’ya yapılan ihracatın yüzde 34 artışla 14,7 milyon dolara yükseldiğini ifade etti. Bu iki ülkenin Birliğin toplam ihracatındaki payı, 2023 yılındaki yüzde 5,5’ten 2024 sonunda yüzde 8’e ulaştı. Bu veriler, Balkan ülkelerine yönelik ihracatın hem ulusal hem de bölgesel ölçekte hızla yükselen bir trendde olduğunu gösteriyor.

Bulgaristan’da ikinci sırada güçlenme

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise Bulgaristan pazarındaki atılımı detaylandırdı. Bulgaristan’ın mobilya ithalatı 2020’de 451 milyon dolardan 2024 sonunda 713 milyon dolara çıkarken, Türkiye’nin bu pazara ihracatının yüzde 139 artışla 98 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Bu etkileyici büyüme sayesinde Türkiye, Bulgaristan’ın mobilya ithalatında Polonya’yı geride bırakarak ikinci büyük tedarikçi konumuna yerleşti. Güngör, Romanya ve Bulgaristan’ın tüm mobilya gruplarında ithalat gerçekleştirdiğini belirterek, sektör ihracatçılarını 17-22 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Romanya-Bulgaristan Mobilya Ticaret Heyeti”ne katılmaya davet etti.

Ticaret heyetine katılım çağrısı ve destek bilgileri

Ticaret Heyeti organizasyonu için Ticaret Bakanlığı'na 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında başvuru yapılacağı bildirildi. Etkinliğe katılım bedeli, devlet desteği hariç tutularak 2.300,00 ABD Doları olarak belirlendi; aynı firmadan ikinci bir katılımcı için ise bu bedel ilave 1.400,00 ABD Doları olacak. Mobilya ihracatçısı firmaların bu önemli fırsatı değerlendirmeleri ve katılım için 30 Eylül 2025 Salı günü mesai bitimine kadar Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile iletişime geçmeleri bekleniyor. Birlik, son üç yılda Güney Afrika, Fas, Suudi Arabistan, Çin, Irak, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı coğrafyalara düzenlediği sektörel ticaret heyetleriyle Türk mobilyasının ihraç pazarlarını çeşitlendirme çabalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.